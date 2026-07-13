Youtuber Pirulla reaparece e grava vídeo um ano após sofrer AVC

YouTube Pirulla grava vídeo e reaparece mais de um ano após sofrer AVC Reprodução/Instagram

O youtuber Paulo Nascimento, mais conhecido como Pirulla, 44, reapareceu após sofrer um AVC em maio de 2025.

Pirulla publicou um vídeo em que agradece o apoio de amigos e fãs. "Olá, pessoas! Este é mais um vídeo meu aqui na internet. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Falou?", disse ele na gravação, enquanto é celebrado por pessoas ao redor.

Amigas do influenciador falaram sobre seu estado e recuperação. "O Pirulla segue no processo de reabilitação, que é longo e acontece um passo de cada vez", escreveram na legenda do post.

O youtuber tem passado por uma série de profissionais nesse processo. "Graças às doações de vocês, ele consegue fazer em casa sessões de fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional, além de contar com cuidadoras, acompanhamento psicológico e outros cuidados importantes", completou o texto.

Pirulla ficou um mês internado na UTI após sofrer um AVC no fim de maio do ano passado. Ele recebeu alta em agosto, após mais de dois meses hospitalizado.