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Youtuber Pirulla reaparece e grava vídeo um ano após sofrer AVC

Pirulla publicou um vídeo em que agradece o apoio de amigos e fãs. "Olá, pessoas! Este é mais um vídeo meu aqui na internet"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 13:38

YouTube Pirulla grava vídeo e reaparece mais de um ano após sofrer AVC
YouTube Pirulla grava vídeo e reaparece mais de um ano após sofrer AVC Reprodução/Instagram
O youtuber Paulo Nascimento, mais conhecido como Pirulla, 44, reapareceu após sofrer um AVC em maio de 2025.
Pirulla publicou um vídeo em que agradece o apoio de amigos e fãs. "Olá, pessoas! Este é mais um vídeo meu aqui na internet. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Falou?", disse ele na gravação, enquanto é celebrado por pessoas ao redor.
Amigas do influenciador falaram sobre seu estado e recuperação. "O Pirulla segue no processo de reabilitação, que é longo e acontece um passo de cada vez", escreveram na legenda do post.
O youtuber tem passado por uma série de profissionais nesse processo. "Graças às doações de vocês, ele consegue fazer em casa sessões de fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional, além de contar com cuidadoras, acompanhamento psicológico e outros cuidados importantes", completou o texto.
Pirulla ficou um mês internado na UTI após sofrer um AVC no fim de maio do ano passado. Ele recebeu alta em agosto, após mais de dois meses hospitalizado.
O biólogo ganhou fama ao gravar vídeos sobre ciência, religião e evolução para o YouTube. Em cerca de 20 anos, o youtuber acumulou mais de 1 milhão de inscritos e mais de 150 milhões de visualizações.

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