Morre o ator Josh Grisetti, da sitcom 'Maravilhosa Sra. Maisel', aos 44 anos

O artista Josh Grisetti, conhecido pela sitcom "Maravilhosa Sra. Maisel", morreu no último domingo aos 44 anos. A informação foi divulgada nas redes sociais pelo também ator Rob McClure, que disse que ele tirou a própria vida.
"Não estou pronto nem para tentar compreender isso. Meu coração está com sua esposa e sua família enquanto eles tentam lidar com essa realidade. Maggie [mulher de McClure] e eu estamos profundamente devastados. Comunidades ao redor do mundo nunca mais serão as mesmas sem ele", desabafou ele.
Grisetti iniciou a carreira artística nos palcos da Broadway e estrelou musicais como "It Shoulda Been You" e "Something Rotten!". Na televisão, ele também participou de séries como "The Knights of Prosperity", ao lado de nomes como Donal Logue e Sofía Vergara.
No cinema, o artista estrelou longas como "The Immigrant", "Revolutionary Road" e "The Namesake".