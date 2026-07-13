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Morre o ator Josh Grisetti, da sitcom 'Maravilhosa Sra. Maisel', aos 44 anos

Grisetti iniciou a carreira artística nos palcos da Broadway e estrelou musicais como "It Shoulda Been You" e "Something Rotten!"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 13:34

O ator Josh Grisetti, morto aos 44 anos, em cena de 'Maravilhosa Sra. Maisel'
O ator Josh Grisetti, morto aos 44 anos, em cena de 'Maravilhosa Sra. Maisel' Divulgação
O artista Josh Grisetti, conhecido pela sitcom "Maravilhosa Sra. Maisel", morreu no último domingo aos 44 anos. A informação foi divulgada nas redes sociais pelo também ator Rob McClure, que disse que ele tirou a própria vida.
"Não estou pronto nem para tentar compreender isso. Meu coração está com sua esposa e sua família enquanto eles tentam lidar com essa realidade. Maggie [mulher de McClure] e eu estamos profundamente devastados. Comunidades ao redor do mundo nunca mais serão as mesmas sem ele", desabafou ele.
Grisetti iniciou a carreira artística nos palcos da Broadway e estrelou musicais como "It Shoulda Been You" e "Something Rotten!". Na televisão, ele também participou de séries como "The Knights of Prosperity", ao lado de nomes como Donal Logue e Sofía Vergara.
No cinema, o artista estrelou longas como "The Immigrant", "Revolutionary Road" e "The Namesake".

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