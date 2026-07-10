Rafael Cardoso faz desabafo após internação em clínica: 'Havia perdido o controle'

Rafael Cardoso voltou às redes sociais para falar pela primeira vez sobre o período em que está internado em uma clínica de reabilitação.

O ator, de 40 anos, compartilhou uma carta aberta na qual refletiu sobre a luta contra a dependência química e o alcoolismo, admitiu que perdeu o controle da própria vida e afirmou que, agora, enxerga com mais clareza a gravidade da situação.





Internado voluntariamente há mais de um mês para dar continuidade ao tratamento, o artista contou que a recuperação tem proporcionado um novo olhar sobre sua trajetória e sobre os erros que cometeu.





"Está tudo mais claro. A consciência do que eu estava fazendo da minha vida às vezes aperta forte, porém é necessária. Havia perdido o controle da minha vida. Só quem não via era eu mesmo", escreveu.





Ao longo do texto, Rafael afirmou que demorou para compreender a dimensão do transtorno com o qual convive. Segundo ele, foi justamente a sucessão de experiências difíceis que o fez reconhecer a necessidade de buscar ajuda especializada.





"Sou um adicto, portador do transtorno por uso de substâncias, que é incurável e mata humilhando", declarou.





O ator ressaltou que entende a recuperação como um processo permanente e afirmou que está focado em reconstruir diferentes aspectos da própria vida.





"Por isso preciso estar em processo de recuperação contínuo. Hoje tenho essa consciência. Estou aqui recuperando minha saúde mental, física e espiritual. Melhorando a cada dia", afirmou.





Na publicação, Rafael também fez questão de agradecer às pessoas que têm acompanhado sua recuperação. Ele citou familiares, amigos e os profissionais responsáveis pelo tratamento, destacando o acolhimento que vem recebendo desde a internação.





"Agradeço o carinho de cada um que está vibrando positivamente por minha recuperação, especialmente à minha família: meu pai, Carol, minhas tias e primos", escreveu.





O artista ainda elogiou a equipe da clínica, afirmando que não poderia estar em melhores mãos durante esse momento delicado.





"Obrigado aos profissionais que têm sido extraordinários no tratamento, carinho e acolhimento aqui", acrescentou.





Pai de Aurora, de 12 anos, Valentim, de 8, frutos do antigo casamento com a atriz Mari Bridi, e de Helena, de 3, do relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz, Rafael disse acreditar que poderá retomar sua rotina em breve, mas garantiu que pretende voltar diferente.