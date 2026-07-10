Rafael Cardoso faz desabafo após internação em clínica: 'Havia perdido o controle'

Rafael Cardoso voltou às redes sociais para falar pela primeira vez sobre o período em que está internado em uma clínica de reabilitação.
Publicado em 10 de Julho de 2026 às 17:01
Rafael Cardoso voltou às redes sociais para falar pela primeira vez sobre o período em que está internado em uma clínica de reabilitação.
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