Enterro marca despedida de jovem levado por onda em Vila Velha

Um homem de 27 anos, identificado como Marcelo dos Santos Santana, que tinha mandados de prisão em aberto, fugiu da Delegacia Regional de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (9), pouco depois de ser preso pela Polícia Civil.





Em nota, a Polícia Civil informou que, logo após a fuga, todas as forças de segurança foram acionadas para tentar localizar o foragido. A corporação afirmou ainda que adotou todas as medidas administrativas e operacionais cabíveis, mas, até a última atualização desta reportagem, o homem não havia sido recapturado.





Segundo a Polícia Civil, foi instaurado um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da fuga. A Corregedoria da corporação acompanha a investigação.





Marcelo havia sido conduzido à delegacia junto a outros três homens, os quais foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico, com incidência da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. Os três homens foram presos. Marcelo seguia foragido até a atualização da matéria.