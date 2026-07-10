Enterro marca despedida de jovem levado por onda em Vila Velha

A família de Arthur Mulinari de Oliveira, de 22 anos, se despediu do jovem durante o enterro realizado no Cemitério Parque da Paz de Ponta da Fruta, em Vila Velha, nesta sexta-feira (10).
O rapaz ficou desaparecido por três dias após ser atingido por uma onda no mar da Praia de Itaparica, em Vila Velha, na terça-feira (7). O corpo foi encontrado na mesma região, cerca de 1,5 km do local onde desapareceu, na tarde de quinta-feira (9).
O tio do jovem conversou com a repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta. “Só nos resta nos despedir e guardar as boas lembranças. Agora vamos juntar os caquinhos da minha irmã (mãe de Arthur), ficando mais próximos dela, pois ele era o companheiro dela, que vivia com ela”, finalizou.