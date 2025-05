Entenda fluxo das obras

Parque Linear: cobertura do Canal da Costa vai terminar em 2026

Trecho de um quilômetro passa por trabalhos de macrodrenagem e limpeza sob a Terceira Ponte

João Barbosa Repórter / [email protected]

Vila Velha Publicado em 20 de maio de 2025 às 11:54

Canal da Costa tem uma estação de bombeamento que fica perto da foz Crédito: Vitor Jubini

Correção 20/05/2025 - 15:56hrs Versão anterior desta matéria informava, erroneamente, que o trabalho de despoluição do Canal da Costa, em Vila Velha, seria concluído em 2026. A informação correta, no entanto, é que esse prazo é para o processo de tamponamento, que contribui para a diminuição da poluição. A despoluição completa depende da ligação de imóveis à rede de esgoto, o que ainda não tem prazo divulgado. Título e texto foram corrigidos.

O processo de tamponamento do Canal da Costa, em Vila Velha, será concluído no segundo semestre de 2026. É o que planeja a gestão municipal com a finalização do processo de macrodrenagem, limpeza e revitalização do canal, alvo de antigas reclamações pela sujeira, pelo mau cheiro e até mesmo pelo descarte de esgoto no mar. A despoluição completa, no entanto, ainda depende da ligação de todos os imóveis à rede de drenagem. >

Os trabalhos no Canal da Costa, iniciados em abril, contemplam um trecho que vai desde a Avenida Champagnat até a entrada da mata do Convento da Penha, seguindo às margens da Rua São Paulo e chegando até a Rua Dom Jorge Menezes, como explicou Menara Cavalcante, secretária de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha, em conversa com A Gazeta.>

No canal, o principal objetivo, segundo Menara, é garantir o fluxo livre das águas pluviais rumo ao mar, em um caminho revitalizado. Além da limpeza, também estão em andamento as obras para a construção do Parque Linear, com áreas de lazer, espaço de eventos, pista de skate, quadras poliesportivas e estacionamento, sob a Terceira Ponte.>

Projeção do Parque Linear, que será construído sobre o Canal da Costa Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vila Velha

“Estamos fazendo a macrodrenagem e toda a impermeabilização desse canal. Em um trecho de um quilômetro, teremos novas galerias assentadas. Além disso, também será feito o tamponamento, que colabora com o processo de despoluição, já que cobre a área do principal trecho onde há descarte irregular de lixo”, diz a secretária.>

>

A Companhia Espírito-Santense de Abastecimento (Cesan) também foi procurada pela reportagem de A Gazeta, desde abril, para falar sobre a ligação dos imóveis do entorno à rede de esgoto. No entanto, não houve resposta. >

Em 2024, um vídeo feito pelo repórter-cinematográfico Fernando Madeira, de A Gazeta, mostrou uma mancha escura formada pelo esgoto despejado no mar, vindo diretamente do Canal da Costa.>

Atualmente, ainda de acordo com Menara, é feito o trabalho de limpeza e retirada dos antigos gabiões (estruturas que fazem a contenção da parede do curso d’água) para que o solo possa receber as novas estruturas de concreto que vão compor o leito do canal. Concluída essa etapa, será iniciada a fase de urbanização da região.>

“Lembrando que esse canal tem uma estação de bombeamento que fica já perto da foz, no encontro com o mar. Então, a ideia é garantir que o lixo não seja jogado de maneira irregular no canal e, consequentemente, a estação não seja danificada”, complementa Menara.>

Ao longo do trecho revitalizado, serão instaladas galerias já prontas. Ou seja, com a conclusão da limpeza, as estruturas serão instaladas diretamente no leito. A funcionalidade, segundo a secretária de obras, garante mais velocidade ao processo de revitalização.>

“O método que está sendo utilizado é o mesmo feito atualmente no Canal de Guaranhuns. A diferença é que lá moldamos in loco a galeria, concretando no local, diferentemente do Canal da Costa”, explica.>

Ponto viciado em lixo

O trecho contemplado pelas obras, segundo Menara, é considerado um ponto viciado em lixo. A expectativa, com o tamponamento do canal, é mudar completamente o cenário da região. Concluídas as obras, a região ainda deve contar com um trabalho gradual para manutenção e limpeza das galerias cobertas ao longo dos próximos anos.>

“Todos os canais de Vila Velha, independentemente de serem tamponados ou não, passam por limpezas programadas. No trecho do Canal da Costa, os acessos para limpeza vão acontecer onde ficam os pilares da Terceira Ponte, já que o vão do pilar dá funcionalidade para uma espécie de tampa em que podemos entrar com maquinário para limpeza”, destaca Menara.>

Além disso, segundo a secretária, o modelo de revitalização do canal ainda vai permitir outros meios para a limpeza e garantia do escoamento das águas, com o fechamento de comportas e secagem dos espaços para manutenções mecanizadas.>

