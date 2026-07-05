Mãe é levada a delegacia após filho ter mão queimada com colher em Sooretama

Uma mulher foi levada para a delegacia após o filho, de 10 anos, sofrer queimaduras nas mãos, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, no sábado (4). Segundo a Polícia Militar (PM), ela confessou ter provocado as lesões. A criança apresentava bolhas nas palmas das mãos e queimaduras aparentes.
À PM, a mãe relatou ter queimado as mãos do filho com uma colher quente como forma de castigo, alegando que o menino teria participado de um suposto furto. Ela foi encaminhada à Delegacia de Linhares para prestar esclarecimentos.
Em nota, a Polícia Civil informou que a mulher foi ouvida e liberada, pois a autoridade policial não identificou, naquele momento, elementos suficientes para a lavratura da prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Sooretama.