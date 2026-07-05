A física quântica e as grandes conversas que definirão nosso futuro

Não se trata de “traduzir” a ciência para uma linguagem mais simples, como se o público fosse incapaz de lidar com ideias complexas, mas de criar caminhos para que essas ideias possam circular socialmente, informando, encantando e ajudando a sociedade a compreender melhor os desafios do presente e do futuro.





A física quântica é um caso especialmente interessante. Poucas palavras científicas despertam tanto fascínio quanto “quântica”. O termo aparece associado a certo mistério, ao futuro, à tecnologia, à consciência, à inovação e, muitas vezes, a promessas vagas que pouco têm a ver com ciência.





Justamente por isso, a palavra “quântica” exige cuidado. A física quântica é estranha, mas não é mágica. É contraintuitiva, mas é também uma das teorias mais rigorosas, precisas e bem testadas da ciência moderna. Quando o termo “quântico” passa a ser usado para legitimar qualquer afirmação, produto ou promessa, o resultado não é aproximação com a ciência, mas confusão.





A divulgação científica tem, nesse ponto, uma tarefa delicada: preservar o fascínio, que é real, sem abrir mão da responsabilidade conceitual. Em outras palavras, transformar encantamento em compreensão.





No século XX, os avanços da física quântica como ciência fundamental deram base à eletrônica moderna, que tornou possível boa parte da infraestrutura tecnológica da vida contemporânea. Hoje, algo semelhante parece estar em curso com o avanço das chamadas tecnologias quânticas: novos dispositivos baseados no controle fino da matéria e da luz.





Ainda não sabemos exatamente quais serão todos os seus impactos, nem em que velocidade chegarão ao cotidiano. Mas já sabemos o suficiente para reconhecer que esse campo mobiliza interesses científicos, econômicos, educacionais e geopolíticos.





Por isso, a discussão sobre física quântica não pode permanecer restrita aos laboratórios das universidades. Ela precisa chegar também à escola, aos meios de comunicação, aos espaços culturais e às políticas de formação científica.





No Espírito Santo, essa aproximação já encontra pontos de apoio importantes. A reativação recente da Secretaria Regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência no Espírito Santo, a SBPC-ES, fortalece a articulação entre comunidade científica, educação básica, instituições públicas e sociedade.





Ao lado disso, a instalação do IN-FOTON, ligado à pesquisa em fotônica e tecnologias portadoras de futuro, mostra que o Estado também começa a se posicionar em agendas científicas e tecnológicas estratégicas. São iniciativas que podem ajudar a transformar a curiosidade pública pela ciência em formação, participação e desenvolvimento.





A física moderna nos ensina, de forma preciosa, que a ciência não é apenas um conjunto de respostas prontas, mas uma maneira de formular perguntas, testar ideias, reconhecer limites e construir conhecimento coletivamente.