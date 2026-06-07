O futuro da IA está na Filosofia, e o ES faz parte disso

Esse exemplo demonstra a ligação estreita entre aspectos ontológicos e de senso comum. Essa relação é essencial. Entendemos o mundo através das lentes de um modelo ontológico (um grande modelo de mundo) subjacente à nossa cognição.





Além disso, todo raciocínio sobre o senso comum tem em sua base esse tipo de raciocínio ontológico. E isso tem um papel tão central em nossa cognição que realizamos esse tipo de raciocínio o tempo todo e sem nos darmos conta que o fazemos.





Deixe-me ilustrar esses pontos com uma pequena história. Suponha que Ana encontre João na escola e, enquanto conversam, Ana repare e fique impressionada com o relógio que João está usando. Ela pensa que aquele seria um presente interessante para o seu pai, cujo aniversário se aproximava.





Interrompidos, ela perde a oportunidade de perguntar-lhe a respeito. No dia seguinte, Ana encontra João na praia. João está sem o relógio. Surpresa, ela pergunta sobre o paradeiro do relógio. Demonstrando visível tristeza, João responde: “Eu o tinha guardado dentro do meu estojo, que estava dentro da minha mochila. Eu não o tinha colocado no meu bolso porque ele era muito pequeno. Estava caminhando em frente à escola quando passou de bicicleta uma mulher e levou minha mochila. Ela desapareceu antes que eu pudesse reagir”.





Triste história. No entanto, tenho certeza de que o leitor entendeu exatamente o que aconteceu com o relógio. No entanto, se ele retornar e reler o texto, perceberá que João não diz em momento algum o que aconteceu com o relógio! Para entender o exemplo, você leitor, usa sem perceber um conjunto de teorias de senso comum:





que se um objeto está dentro de uma superfície fechada (o estojo) que está dentro de outra superfície fechada (a mochila), tudo que está dentro da primeira está dentro da segunda e, se alguém transportar a segunda, transporta também tudo que está dentro dela e que isso inclui tudo que está dentro de tudo que está dentro dela, transitivamente;

você também raciocina sobre as intenções da mulher na bicicleta, porque ela levou a mochila, que ela não tinha autorização para levar a mochila, porque ela não vai devolver a mochila, as implicações legais disso etc.;

também raciocina sobre o valor (financeiro, sentimental) do relógio e a persistência e estabilidade da sua relação com seu dono. Por exemplo, se durante a primeira conversa João estivesse segurando um guardanapo, Ana não lhe perguntaria sobre o seu paradeiro no dia seguinte.





Todos nós realizamos esse raciocínio sofisticado, convergindo às mesmas conclusões, de forma correta, consistente, inconsciente, e tudo isso em uma fração de segundo!





Deixe-me apontar outro ponto na história acima que frequentemente passa despercebido da maioria dos leitores. Na frase: “Eu não o tinha colocado no meu bolso porque ele era muito grande”, a que o pronome ‘ele’ se refere aqui? Ao relógio? Ao bolso? Analogamente, no trecho: “Estava caminhando em frente à escola quando passou de bicicleta uma mulher e levou minha mochila. Ela desapareceu antes que eu pudesse reagir.” O que desapareceu antes que ele pudesse reagir? A mulher? A mochila? A escola?





Para todos nós a resposta é óbvia, mas não pelo que está contido no texto, e sim pelo que está por trás do texto. Pela semântica do texto e a ontologia por trás dele: escolas podem até desaparecer, mas geralmente não tão rápido; mochilas podem desaparecer rápido, mas reagir aqui é agir contra uma ação intencional, ou seja, a resposta para cada um de nós é obviamente ‘a mulher’.