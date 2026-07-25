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Turismo

Hospedagens no ES: 5 opções para aproveitar o fim de semana em família

O Espírito Santo reúne opções de hospedagens que vão de hotéis fazenda a refúgios em meio à Mata Atlântica, sem precisar viajar para longe
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 25 de Julho de 2026 às 07:00

China Park Eco Resort, espaço para lazer e descanso com a família
China Park Eco Resort, espaço para lazer e descanso com a família Reprodução/Instagram@chinaparkecoresort

Que tal fazer uma pausa na rotina sem sair do Espírito Santo? De resorts a hotéis-fazenda, o Estado reúne hospedagens para todos os estilos, com opções que combinam conforto, lazer, contato com a natureza e experiências perfeitas para aproveitar em família.


Entre as opções, está a Pousada dos Pinhos, em Domingos Martins, que disponibiliza piscinas, sauna, parque infantil e campo de futebol. A pousada é ideal para quem procura tranquilidade e contato com a natureza. As diárias custam a partir de R$ 693 (referente a julho de 2026).

Pousada dos Pinhos, lozalizada em Domingos Martins
Pousada dos Pinhos, lozalizada em Domingos Martins Reprodução/Pousada dos Pinhos

Outra alternativa é o Sítio dos Lagos, em Domingos Martins. O ambiente reúne, em um só lugar, conforto, lazer e gastronomia, com acomodações ao redor de uma ampla área verde, valorizando o contato com a natureza. As diárias custam a partir de R$ 969,26 (referente a julho de 2026).

Contato direto com a natureza no Sítio dos Lagos
Contato direto com a natureza no Sítio dos Lagos Reprodrução/Instagram@sitiodoslagos__

Já o China Park Eco Resort, localizado nas montanhas de Domingos Martins, oferece atividades para a família toda, contando com uma grande área de lazer, teleférico, mini fazenda e um parque aquático com toboáguas e piscina aquecida. As diárias custam a partir de R$1.484,07 (referente a julho de 2026).

China Park Eco Resort oferece diversão para a família
China Park Eco Resort oferece diversão para a família Reprodução/Instagram@chinaparkecoresort

O Flamboyant Hotel e Convention, situado em Guarapari, reúne infraestrutura voltada ao lazer e ao turismo rural. O hotel proporciona piscinas aquecidas, fazendinha, lago, quadras esportivas e equipe de recreação para crianças e adultos das 9h às 22h. As diárias referentes ao fim de semana de agosto de 2026 custam a partir de R$1.456,95.

Lazer e descanso no Flamboyan Hotel e Convention, em Guarapari
Lazer e descanso no Flamboyan Hotel e Convention, em Guarapari Reprodução/Instagram@flamboyantvacationclub

Para quem prefere uma experiência voltada ao meio ambiente, o Natureza Eco Lodge, localizado em Vargem Alta, oferece aconchego, lazer e descanso em meio à Mata Atlântica. Além de quadras esportivas, piscinas aquecidas, parquinho e área de spa, o espaço conta com trilhas da Reserva Águia Branca e cachoeira. As diárias referente ao fim de semana de agosto de 2026 custam a partir de R$ 790.

Natureza Eco Lodge, situado em Vargem Alta
Natureza Eco Lodge, situado em Vargem Alta Reprodução/Instagram@naturezaecolodge

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