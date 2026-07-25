Hospedagens no ES: 5 opções para aproveitar o fim de semana em família

Que tal fazer uma pausa na rotina sem sair do Espírito Santo? De resorts a hotéis-fazenda, o Estado reúne hospedagens para todos os estilos, com opções que combinam conforto, lazer, contato com a natureza e experiências perfeitas para aproveitar em família.





Entre as opções, está a Pousada dos Pinhos, em Domingos Martins, que disponibiliza piscinas, sauna, parque infantil e campo de futebol. A pousada é ideal para quem procura tranquilidade e contato com a natureza. As diárias custam a partir de R$ 693 (referente a julho de 2026).