Montanhas Capixabas ganham rota de turismo de experiência inspirada na Mata Atlântica

As Montanhas Capixabas vão ganhar um novo roteiro voltado ao turismo de experiência. A Rota Caminhos da Mata Atlântica Capixaba será lançada oficialmente no dia 13 de agosto, durante a RuralturES, reunindo atrativos de Castelo e Vargem Alta em um percurso que combina natureza, gastronomia, produção rural e vivências ligadas à Mata Atlântica.
A rota é o principal resultado do projeto Conexão Mata Atlântica, iniciativa do Sebrae/ES desenvolvida em parceria com o Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau e com consultoria técnica da Turismo 360. Desde 2025, empreendedores da região participam de um processo de qualificação para estruturar experiências turísticas e fortalecer a integração entre os negócios locais.
A proposta vai além da criação de um novo roteiro. A iniciativa busca consolidar um modelo de turismo baseado na cooperação entre empresários, instituições e poder público, transformando os atrativos naturais, culturais e gastronômicos da região em produtos capazes de aumentar o tempo de permanência dos visitantes, movimentar a economia e incentivar o desenvolvimento sustentável.
Entre as experiências que passam a integrar a rota estão visitas ao Café Vale do Caxixe, com a vivência "Uma xícara, muitas histórias"; a "Caminhada dos Sentidos", na Reserva Ambiental Águia Branca; a imersão na Reserva Kaetés; o "Doce Entardecer", no Empório do Morango; experiências gastronômicas na Cozinha Rústica Bistrô; além de atividades de ecoturismo na Gruta do Limoeiro e nos parques estaduais Forno Grande e Pedra Azul.
Ao conectar diferentes empreendimentos em um único itinerário, a rota pretende estimular a inovação, ampliar as oportunidades de comercialização para pequenos negócios e fortalecer a identidade turística das Montanhas Capixabas, região reconhecida pelas paisagens montanhosas e pela riqueza ambiental.
Mata Atlântica será destaque na RuralturES
Quem visitar a RuralturES também poderá conhecer a nova rota em um estande temático inspirado na Mata Atlântica. O espaço foi concebido para proporcionar uma experiência sensorial, reunindo elementos ligados ao café, à observação de aves, à produção rural, à gastronomia e ao ecoturismo.
Além de ações interativas e espaço para fotos, o estande servirá como vitrine para apresentar os empreendimentos participantes e incentivar o público a conhecer o roteiro.
Serviço
Lançamento: 13 de agosto de 2026
Evento: RuralturES
Local: Distrito Turístico de Pindobas, em Venda Nova do Imigrante