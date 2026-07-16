Montanhas Capixabas ganham rota de turismo de experiência inspirada na Mata Atlântica

As Montanhas Capixabas vão ganhar um novo roteiro voltado ao turismo de experiência. A Rota Caminhos da Mata Atlântica Capixaba será lançada oficialmente no dia 13 de agosto, durante a RuralturES, reunindo atrativos de Castelo e Vargem Alta em um percurso que combina natureza, gastronomia, produção rural e vivências ligadas à Mata Atlântica.





A rota é o principal resultado do projeto Conexão Mata Atlântica, iniciativa do Sebrae/ES desenvolvida em parceria com o Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau e com consultoria técnica da Turismo 360. Desde 2025, empreendedores da região participam de um processo de qualificação para estruturar experiências turísticas e fortalecer a integração entre os negócios locais.





A proposta vai além da criação de um novo roteiro. A iniciativa busca consolidar um modelo de turismo baseado na cooperação entre empresários, instituições e poder público, transformando os atrativos naturais, culturais e gastronômicos da região em produtos capazes de aumentar o tempo de permanência dos visitantes, movimentar a economia e incentivar o desenvolvimento sustentável.