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Montanhas Capixabas ganham rota de turismo de experiência inspirada na Mata Atlântica

Nova rota reúne cachoeiras, trilhas, gastronomia e experiências rurais para impulsionar o turismo sustentável em Castelo e Vargem Alta
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 15:06

Montanhas Capixabas ganham rota de turismo de experiência
Montanhas Capixabas ganham rota de turismo de experiência Heitor Delpupo

As Montanhas Capixabas vão ganhar um novo roteiro voltado ao turismo de experiência. A Rota Caminhos da Mata Atlântica Capixaba será lançada oficialmente no dia 13 de agosto, durante a RuralturES, reunindo atrativos de Castelo e Vargem Alta em um percurso que combina natureza, gastronomia, produção rural e vivências ligadas à Mata Atlântica.


A rota é o principal resultado do projeto Conexão Mata Atlântica, iniciativa do Sebrae/ES desenvolvida em parceria com o Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau e com consultoria técnica da Turismo 360. Desde 2025, empreendedores da região participam de um processo de qualificação para estruturar experiências turísticas e fortalecer a integração entre os negócios locais.


A proposta vai além da criação de um novo roteiro. A iniciativa busca consolidar um modelo de turismo baseado na cooperação entre empresários, instituições e poder público, transformando os atrativos naturais, culturais e gastronômicos da região em produtos capazes de aumentar o tempo de permanência dos visitantes, movimentar a economia e incentivar o desenvolvimento sustentável.

Rota da Mata Atlântica fortalece turismo nas Montanhas Capixabas
Rota da Mata Atlântica fortalece turismo nas Montanhas Capixabas Heitor Delpupo

Entre as experiências que passam a integrar a rota estão visitas ao Café Vale do Caxixe, com a vivência "Uma xícara, muitas histórias"; a "Caminhada dos Sentidos", na Reserva Ambiental Águia Branca; a imersão na Reserva Kaetés; o "Doce Entardecer", no Empório do Morango; experiências gastronômicas na Cozinha Rústica Bistrô; além de atividades de ecoturismo na Gruta do Limoeiro e nos parques estaduais Forno Grande e Pedra Azul.


Ao conectar diferentes empreendimentos em um único itinerário, a rota pretende estimular a inovação, ampliar as oportunidades de comercialização para pequenos negócios e fortalecer a identidade turística das Montanhas Capixabas, região reconhecida pelas paisagens montanhosas e pela riqueza ambiental.

Mata Atlântica será destaque na RuralturES

Nova rota une turismo, gastronomia e natureza nas Montanhas Capixabas
Nova rota une turismo, gastronomia e natureza nas Montanhas Capixabas Heitor Delpupo

Quem visitar a RuralturES também poderá conhecer a nova rota em um estande temático inspirado na Mata Atlântica. O espaço foi concebido para proporcionar uma experiência sensorial, reunindo elementos ligados ao café, à observação de aves, à produção rural, à gastronomia e ao ecoturismo.


Além de ações interativas e espaço para fotos, o estande servirá como vitrine para apresentar os empreendimentos participantes e incentivar o público a conhecer o roteiro.

Serviço

Lançamento: 13 de agosto de 2026

Evento: RuralturES

Local: Distrito Turístico de Pindobas, em Venda Nova do Imigrante

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