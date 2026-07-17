Exposição "A(s)cender" marca reinauguração do Centro Cultural Sesi em Vitória

O Centro Cultural Sesi vive uma nova fase e reafirma seu protagonismo como um dos principais polos culturais do Espírito Santo. Reinaugurado nesta quarta-feira (15), o espaço recebeu uma programação especial que reuniu música, artes visuais e arte urbana, marcando também as comemorações pelos 80 anos do SESI no Brasil.



A abertura contou com um concerto da Camerata Sesi ao lado da cantora Agnes Nunes — que celebrou a emoção de cantar pela primeira vez acompanhada por uma orquestra e foi ovacionada pelo público —, além da inauguração da exposição "A(s)cender" e da nova galeria permanente de arte urbana.





A mostra, que ficará aberta 16 de agosto e convida o público a refletir sobre memória, identidade e transformação a partir da relação histórica do Espírito Santo com a indústria metalúrgica. Com curadoria de Vitor Burgo, a mostra reúne obras de Samira Pavesi, Natan Dias, Paulo Kunsch e Milena Almeida, propondo um diálogo entre arte contemporânea, memória industrial e processos de transformação.