Exposição "A(s)cender" marca reinauguração do Centro Cultural Sesi em Vitória

O Centro Cultural Sesi vive uma nova fase e reafirma seu protagonismo como um dos principais polos culturais do Espírito Santo. Reinaugurado nesta quarta-feira (15), o espaço recebeu uma programação especial que reuniu música, artes visuais e arte urbana, marcando também as comemorações pelos 80 anos do SESI no Brasil.
A abertura contou com um concerto da Camerata Sesi ao lado da cantora Agnes Nunes — que celebrou a emoção de cantar pela primeira vez acompanhada por uma orquestra e foi ovacionada pelo público —, além da inauguração da exposição "A(s)cender" e da nova galeria permanente de arte urbana.
A mostra, que ficará aberta 16 de agosto e convida o público a refletir sobre memória, identidade e transformação a partir da relação histórica do Espírito Santo com a indústria metalúrgica. Com curadoria de Vitor Burgo, a mostra reúne obras de Samira Pavesi, Natan Dias, Paulo Kunsch e Milena Almeida, propondo um diálogo entre arte contemporânea, memória industrial e processos de transformação.
No Palácio Anchieta
Intervenção artística
Vitória passa a contar com uma nova plataforma dedicada à invenção, à pesquisa e ao encontro entre artistas e público. DESVIO estreia na cidade com o Festival DESVIO – Música de Invenção, que acontece entre os dias 28 de julho e 1º de agosto, ocupando o Teatro Virgínia Tamanini e o Teatro Sesc Glória com uma programação gratuita de apresentações, encontros e conversas. Idealizado pelo artista multimídia Glauber Vianna, o projeto propõe experiências em que música, imagem, tecnologia, performance e artes visuais deixam de ocupar lugares separados para construir novas formas de encontro. Mais do que assistir aos espetáculos, a proposta é despertar a curiosidade e ampliar a experiência para além do palco.
Na Praia do Canto
Food 360
Gastronomia em Pedra Azul
Um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo será também ponto de encontro de empresários da gastronomia. O Natureza Eco Lodge, em Pedra Azul, recebe no dia 27 de julho a edição itinerante do Food 360, iniciativa que une capacitação e networking em um dos cenários mais conhecidos das montanhas capixabas.
Inauguração
Relatório de Sustentabilidade 1
Pelo terceiro ano consecutivo, a Vero Comunicação, do jornalista Breno Arêas, assina a produção editorial do Relatório de Sustentabilidade 2025 da Portocel — terminal portuário com operações em Aracruz (ES) e Santos (SP). O projeto foi desenvolvido em parceria com a Molina Consulting sob as diretrizes da metodologia Global Reporting Initiative (GRI).
Relatório de Sustentabilidade 2
O projeto envolveu direção editorial, entrevistas com lideranças, redação, revisão, versão em inglês e projeto gráfico. A definição dos temas materiais ficou a cargo de Cynthia Molina. O desenvolvimento do relatório demandou quatro meses de trabalho integrado com a área de Comunicação, Relações Institucionais e Sustentabilidade da Portocel, sob a coordenação de Fabrícia Kirmse.
Prêmio
MedSênior é premiada com case de experiência com o cliente
A equipe de Experiência do Cliente da MedSênior foi destaque no Prêmio ClienteSA 2026, uma iniciativa que premia as melhores práticas em experiência do cliente. A MedSênior foi destaque com o case “Da Escuta Fragmentada à Inteligência de Experiência: Como a MedSênior Transformou a Voz do Cliente”, na categoria Voice of the Customer. Criado em 2013 e consolidado como grande referência em cultura cliente, o Prêmio ClienteSA é o principal reconhecimento da área de gestão de clientes e customer experience do país.
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