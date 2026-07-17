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Renata Rasseli

Exposição "A(s)cender" marca reinauguração do Centro Cultural Sesi em Vitória

A Orquestra Camerata SESI e a cantora Agnes Nunes também participaram da festa de reabertura do espaço

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 04:00

Publicado em 

17 jul 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Natan Dias, Samira Pavesi , Vitor Burgo, Milena Almeida e Paulo Künsch
Natan Dias, Samira Pavesi, Vitor Burgo, Milena Almeida e Paulo Künsch: no vernissage de "A(s)cender", nesta quarta-feira (15), em Jardim da Penha.   Mônica Zorzanelli

O Centro Cultural Sesi vive uma nova fase e reafirma seu protagonismo como um dos principais polos culturais do Espírito Santo. Reinaugurado nesta quarta-feira (15), o espaço recebeu uma programação especial que reuniu música, artes visuais e arte urbana, marcando também as comemorações pelos 80 anos do SESI no Brasil.

A abertura contou com um concerto da Camerata Sesi ao lado da cantora Agnes Nunes — que celebrou a emoção de cantar pela primeira vez acompanhada por uma orquestra e foi ovacionada pelo público —, além da inauguração da exposição "A(s)cender" e da nova galeria permanente de arte urbana.

A mostra, que ficará aberta 16 de agosto e convida o público a refletir sobre memória, identidade e transformação a partir da relação histórica do Espírito Santo com a indústria metalúrgica. Com curadoria de Vitor Burgo, a mostra reúne obras de Samira Pavesi, Natan Dias, Paulo Kunsch e Milena Almeida, propondo um diálogo entre arte contemporânea, memória industrial e processos de transformação.

No Palácio Anchieta

Ana Angélica Valpassos, Eduarda Buaiz, Isabela de Deus Cordeiro, Gracimere Gaviorno, Maria Clara Mendonça Perim, Simone Garcia, Carla Brunoro, Renata Rasseli, Renata Louzada, Ana Clark e Alline Zanoni
Ana Angélica Valpassos, Eduarda Buaiz, Isabela de Deus Cordeiro, Gracimere Gaviorno, Maria Clara Mendonça Perim, a primeira-dama e a anfitriã Vivian Coser Ferraço, Simone Garcia, Carla Brunoro, Renata Rasseli, Renata Louzada, Ana Clark e Alline Zanoni: encontro de mulheres que atuam em ações solidárias, culturais e cidadãs do Espírito Santo.  Governo ES
Festival

Intervenção artística

Vitória passa a contar com uma nova plataforma dedicada à invenção, à pesquisa e ao encontro entre artistas e público. DESVIO estreia na cidade com o Festival DESVIO – Música de Invenção, que acontece entre os dias 28 de julho e 1º de agosto, ocupando o Teatro Virgínia Tamanini e o Teatro Sesc Glória com uma programação gratuita de apresentações, encontros e conversas. Idealizado pelo artista multimídia Glauber Vianna, o projeto propõe experiências em que música, imagem, tecnologia, performance e artes visuais deixam de ocupar lugares separados para construir novas formas de encontro. Mais do que assistir aos espetáculos, a proposta é despertar a curiosidade e ampliar a experiência para além do palco.

Na Praia do Canto

Cesar Mocelin, Marcelo Chammas, Fernanda Chammas e Mariana Scaramussa
Cesar Mocelin, Marcelo Chammas, Fernanda Chammas e Mariana Scaramussa: na inauguração do espaço conceito da Mocelin Engenharia, na rua Aleixo Netto, na Praia do Canto.  Marcela Bicalho

Food 360

Gastronomia em Pedra Azul

Um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo será também ponto de encontro de empresários da gastronomia. O Natureza Eco Lodge, em Pedra Azul, recebe no dia 27 de julho a edição itinerante do Food 360, iniciativa que une capacitação e networking em um dos cenários mais conhecidos das montanhas capixabas. 

Inauguração

Bryan Bremenkamp e o CEO do Grupo Argalit, Raphael Cassaro
O CEO do Grupo Argalit, Raphael Cassaro, participou da inauguração da nova unidade da Bremenkamp Material de Construção em Vitória, e foi recebido por Bryan Bremenkamp. Divulgação

Relatório de Sustentabilidade 1 

Pelo terceiro ano consecutivo, a Vero Comunicação, do jornalista Breno Arêas, assina a produção editorial do Relatório de Sustentabilidade 2025 da Portocel — terminal portuário com operações em Aracruz (ES) e Santos (SP). O projeto foi desenvolvido em parceria com a Molina Consulting sob as diretrizes da metodologia Global Reporting Initiative (GRI).

Relatório de Sustentabilidade 2

 

O projeto envolveu direção editorial, entrevistas com lideranças, redação, revisão, versão em inglês e projeto gráfico. A definição dos temas materiais ficou a cargo de Cynthia Molina. O desenvolvimento do relatório demandou quatro meses de trabalho integrado com a área de Comunicação, Relações Institucionais e Sustentabilidade da Portocel, sob a coordenação de Fabrícia Kirmse.

Prêmio

MedSênior é premiada com case de experiência com o cliente
MedSênior é premiada com case de experiência com o cliente Divulgação

MedSênior é premiada com case de experiência com o cliente

A equipe de Experiência do Cliente da MedSênior foi destaque no Prêmio ClienteSA 2026, uma iniciativa que premia as melhores práticas em experiência do cliente. A MedSênior foi destaque com o case “Da Escuta Fragmentada à Inteligência de Experiência: Como a MedSênior Transformou a Voz do Cliente”, na categoria Voice of the Customer. Criado em 2013 e consolidado como grande referência em cultura cliente, o Prêmio ClienteSA é o principal reconhecimento da área de gestão de clientes e customer experience do país.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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