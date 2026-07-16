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Renata Rasseli

Festa marca avant-première da Casacor ES na Praia de Camburi

O evento reuniu arquitetos, designers e convidados nesta terça-feira (14)

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 04:00

Publicado em 

16 jul 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Laila Nemer, Ligia Diniz, Graziela de Caroli, Janaína Pimentel
Laila Nemer, Ligia Diniz, Graziela de Caroli, Janaína Pimentel: na avant-première da mostra de decoração.   Cloves Louzada

Foi super prestigiada a festa abertura da CASACOR ES 2026, no Hotel Canto do Sol, na Praia de Camburi. A nostalgia e a sensibilidade marcam o roteiro da mostra de decoração, que celebra 30 anos no Estado. No roteiro de bem-estar, destaca-se o afeto do Living Maria de Cris Locatelli, que emocionou a todos com uma performance poética da bailarina Raielly Fadini e versos recitados por Ricardo Magalhães. A busca pelo equilíbrio e desaceleração também é o mote de Geraldo Lino no integrado Espaço Gourmet Deca, e da M.INT Arquitetura, de Mariana Duarte e Natasha Morosky Grasselli, com seu quarto de bebê focado na delicadeza do enxoval artesanal. A mostra fica aberta até o dia 8 de setembro. 

Em São Paulo

Ricardo Bogas, Ju Reissinger, Moises Demoner, Ruth Rebello e Josiane Alves
Ricardo Bogas, Ju Reissinger, Moises Demoner, Ruth Rebello e Josiane Alves,em São Paulo durante roteiro especial e visita a CASACOR SP 2026. Divulgação

Dia do Rock

Uma noite em Woodstock

Em comemoração ao Dia Internacional do Rock, o Brizz, em Vitória, apresenta no dia 16 de julho o evento inédito "One Night in Woodstock", uma imersão musical que busca recriar a atmosfera do lendário festival ao revisitar clássicos de ícones como Jimi Hendrix e Janis Joplin. A viagem sonora será comandada pelo respeitado artista brasileiro Adriano Faquini, reconhecido internacionalmente por suas interpretações de Janis Joplin e com uma carreira marcada por colaborações com grandes nomes da MPB, como Ney Matogrosso e Cássia Eller. O evento promete uma noite dedicada ao espírito de liberdade e transformação da cultura rock, contando com entrada gratuita até as 19h.

Em Nova York

Anoud Alsaati , Liz Barret, Liliana Nóbrega e Rolando Toyos no encontro DESA Dry Eye Society of the Americas em Nova Yorque.
Anoud Alsaati , Liz Barret, Liliana Nóbrega e Rolando Toyos no encontro DESA Dry Eye Society of the Americas, em Nova York. Divulgação

Construção civil

Saúde ocular

Em parceria com o Seconci-ES (Serviço Social da Construção Civil), a Épura Construtora realizou a entrega de 70 óculos de grau aos colaboradores que atuam nos canteiros de obras. A iniciativa contou com atendimento oftalmológico móvel a 90 profissionais diretamente nas obras, proporcionando mais praticidade e ampliando o acesso aos cuidados com a saúde ocular dos trabalhadores.

Casamento civil

Laura Giestas e Marcelo Nassar
Laura Giestas e Marcelo Nassar celebraram o casamento civil no restaurante Kairu, em Vila Velha.  Damm Fotografia

Terceira Idade

ES ganhou 266 mil idosos em 12 anos

O Espírito Santo ganhou 266.653 idosos entre 2010 e 2022, passando de 364.745 para 631.398 pessoas com 60 anos ou mais. O crescimento de 73,1% reforça os desafios para a saúde suplementar, especialmente no atendimento de pacientes que demandam acompanhamento contínuo. Para Eduardo Amorim, presidente da Comissão de Direito Médico da OAB/ES, o cenário exige uma mudança de modelo. "Não basta ampliar a oferta de serviços. É preciso investir em prevenção, atenção primária e acompanhamento permanente para oferecer um cuidado mais eficiente e evitar que o aumento da demanda se traduza em custos ainda maiores para o sistema."

Prêmio

Vitória da criatividade Alexandre Pedroni e Caetano Monteiro, sócios da Agência Chuva, comemoram a conquista do 1º lugar no Prêmio Criativus Colatina
Alexandre Pedroni e Caetano Monteiro, sócios da Agência Chuva, comemoram a conquista do 1º lugar no Prêmio Criativus Colatina, na categoria VT Promocional, com a campanha VEST 2026 Multivix. Promovido pela TV Gazeta Noroeste, o Prêmio Criativus reconhece e homenageia agências de publicidade, produtoras e empresas parceiras que se destacam pela criatividade, estratégia e excelência na comunicação. Na foto, Caetano Monteiro aparece ao lado de Eduarda Guidi, Jéssica Casagrande e Fernanda Pellacani. Divulgação
Em Pedra Azul

A programação de inverno da Rota Vale da Pedra ganha clima de festa no sábado (18) com o show de Leo Lima. O artista promete embalar o público do Ronchi Pub, em Pedra Azul, com um repertório que reúne músicas autorais e os principais sucessos do sertanejo nacional, em uma noite dedicada aos fãs do gênero.


Na Curva da Jurema

Pela primeira vez em Vitória, a Parrillada do Chefe, maior festival de churrasco do Espírito Santo, vai tomar a Curva da Jurema pelo aroma do churrasco e pelo clima de celebração no fim de semana do Dia dos Pais. Com entrada gratuita, o evento acontecerá entre os dias 7 e 9 de agosto, na Arena Evo. A programação inclui shows de Saulo Simonassi, Cadu Caruzo e Rodrigo Balla. No domingo, Dia dos Pais, o festival terá sorteio de brindes e ações especiais para homenagear os pais.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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