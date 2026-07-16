Festa marca avant-première da Casacor ES na Praia de Camburi

Foi super prestigiada a festa abertura da CASACOR ES 2026, no Hotel Canto do Sol, na Praia de Camburi. A nostalgia e a sensibilidade marcam o roteiro da mostra de decoração, que celebra 30 anos no Estado. No roteiro de bem-estar, destaca-se o afeto do Living Maria de Cris Locatelli, que emocionou a todos com uma performance poética da bailarina Raielly Fadini e versos recitados por Ricardo Magalhães. A busca pelo equilíbrio e desaceleração também é o mote de Geraldo Lino no integrado Espaço Gourmet Deca, e da M.INT Arquitetura, de Mariana Duarte e Natasha Morosky Grasselli, com seu quarto de bebê focado na delicadeza do enxoval artesanal. A mostra fica aberta até o dia 8 de setembro.
Em São Paulo
Dia do Rock
Uma noite em Woodstock
Em comemoração ao Dia Internacional do Rock, o Brizz, em Vitória, apresenta no dia 16 de julho o evento inédito "One Night in Woodstock", uma imersão musical que busca recriar a atmosfera do lendário festival ao revisitar clássicos de ícones como Jimi Hendrix e Janis Joplin. A viagem sonora será comandada pelo respeitado artista brasileiro Adriano Faquini, reconhecido internacionalmente por suas interpretações de Janis Joplin e com uma carreira marcada por colaborações com grandes nomes da MPB, como Ney Matogrosso e Cássia Eller. O evento promete uma noite dedicada ao espírito de liberdade e transformação da cultura rock, contando com entrada gratuita até as 19h.
Em Nova York
Construção civil
Saúde ocular
Casamento civil
Terceira Idade
ES ganhou 266 mil idosos em 12 anos
O Espírito Santo ganhou 266.653 idosos entre 2010 e 2022, passando de 364.745 para 631.398 pessoas com 60 anos ou mais. O crescimento de 73,1% reforça os desafios para a saúde suplementar, especialmente no atendimento de pacientes que demandam acompanhamento contínuo. Para Eduardo Amorim, presidente da Comissão de Direito Médico da OAB/ES, o cenário exige uma mudança de modelo. "Não basta ampliar a oferta de serviços. É preciso investir em prevenção, atenção primária e acompanhamento permanente para oferecer um cuidado mais eficiente e evitar que o aumento da demanda se traduza em custos ainda maiores para o sistema."
Prêmio
Na Curva da Jurema
Pela primeira vez em Vitória, a Parrillada do Chefe, maior festival de churrasco do Espírito Santo, vai tomar a Curva da Jurema pelo aroma do churrasco e pelo clima de celebração no fim de semana do Dia dos Pais. Com entrada gratuita, o evento acontecerá entre os dias 7 e 9 de agosto, na Arena Evo. A programação inclui shows de Saulo Simonassi, Cadu Caruzo e Rodrigo Balla. No domingo, Dia dos Pais, o festival terá sorteio de brindes e ações especiais para homenagear os pais.
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