Festa marca avant-première da Casacor ES na Praia de Camburi

Em Pedra Azul





A programação de inverno da Rota Vale da Pedra ganha clima de festa no sábado (18) com o show de Leo Lima. O artista promete embalar o público do Ronchi Pub, em Pedra Azul, com um repertório que reúne músicas autorais e os principais sucessos do sertanejo nacional, em uma noite dedicada aos fãs do gênero.





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