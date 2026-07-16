Fuga de cérebros: o que está acontecendo com a ciência nos EUA?

Na verdade, não é o primeiro cientista de Berkeley a sair dos EUA. Dan Yang, um neurocientista da mesma universidade, que trabalhava nos EUA há décadas, também se tornou investigador sênior da Shenzhen Medical Academy of Research and Translation (SMART).





Outro pesquisador, famoso pelos seus estudos em câncer de fígado, Feng Gensheng deixou a Universidade California em San Diego para trabalhar como diretor do Instituto de pesquisa em câncer em Shenzhen Bay Laboratory na China, após 40 anos nos EUA.





A cientista Katalin Karikó, Nobel de Medicina em 2023, fez interessantes declarações na sala de imprensa na 75ª reunião dos Prêmios Nobel em Lindau na Alemanha, nesta semana. Ela disse que “o ambiente científico foi muito bom nos EUA no passado, atualmente não é mais”. Refletiu que “isso significa que a ciência vai florescer em outro lugar” (Folha São Paulo, 13/07, pg 50).





Disse ainda Karikó: “Eu gostaria que mais dinheiro fosse direcionado à ciência e não para exércitos ao redor do mundo. Mas as coisas mudaram e quem sou eu? Ganhei o Nobel por saber uma coisinha, não por saber muitas coisas”.





Tempos estranhos esses atuais. Cientistas sem espaço para trabalhar na América, tradicional terra das oportunidades e líder até então inconteste nos avanços da ciência.