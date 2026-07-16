AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Polícia

Jovem é preso suspeito de matar motorista de aplicativo em Sooretama

Publicado em

16 jul 2026 às 06:54

Um jovem de 23 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Civil no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (15), suspeito de envolvimento no assassinato de um motorista de aplicativo, identificado como Felipe da Rocha Ferreira, de 41 anos, e na tentativa de homicídio contra um rapaz de 19 anos que estava no veículo da vítima no momento do crime.


O homicídio foi registrado no dia 7 de julho, no bairro Salvador, em Sooretama. Além desse caso, o suspeito também é investigado por participação em outra tentativa de homicídio, ocorrida no dia 19 de junho, também no município.


De acordo com a Polícia Civil, o homem foi localizado durante diligências no Centro da cidade, enquanto transitava de bicicleta. Conforme o delegado regional de Linhares, Fabrício Lucindo, o suspeito chegou a resistir à abordagem, mas acabou obedecendo às ordens dos policiais. “Foi localizada uma bucha de maconha em poder do suspeito”, informou.


Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Atenção

Fumaça encobre bairros e chama atenção em Vila Velha

Publicado em 15/07/2026 às 22:05
Fumaça se espalhou por diversos bairros de Vila Velha, inclusive Itapuã Juliana Morgado

Uma densa fumaça tomou conta de diversos bairros de Vila Velha na noite desta quarta-feira (15), chamando a atenção de moradores e provocando reclamações sobre o forte cheiro de queimado.


Uma passageira do Sistema Transcol relatou ter sentido um forte cheiro de queimado no Terminal de Itaparica por volta das 20h40.

Fumaça e cheiro de queimado foram registrados no Terminal de Itaparica Eduarda Lisboa

Moradores também relataram nas redes sociais que a fumaça chegou a bairros como Santa Mônica, Gaivotas, Ataíde e Guaranhuns. Em Itapuã e na Praia da Costa, uma névoa esbranquiçada podia ser vista sobre os prédios, conforme registros feitos por moradores.


O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), a Defesa Civil de Vila Velha e a Polícia Militar Ambiental foram procurados pela reportagem, mas não responderam até a publicação desta matéria. O texto será atualizado caso haja manifestação.

Veja Também 

Coronel Marcio Machado, diretor de operações do CBMES; Victor Ricciardi, secretário de Estado de Meio Ambiente; ⁠Coronel Alexandre Cerqueira, comandante-geral do CBMES; Coronel Benício Ferrari Júnior, coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil

Estudos mantêm impactos do Super El Niño no ES a partir de agosto

Estiagem longa provoca o esvaziamento do rio Paranapanema, na divisa dos estados de São Paulo e Paraná, baixando o nível de água do reservatório da Usina Hidrelétrica de Capivara

Super El Niño no ES: o que você tem a ver com isso?

Imagem de destaque

ES monta força-tarefa para enfrentar o Super El Niño; veja as ações

Link copiado com sucesso

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Crime

Idoso é preso por importunação sexual dentro de ônibus em Vila Velha

Publicado em 15/07/2026 às 16:32
Linhas do Transcol
Carlos Alberto Silva | Arquivo A Gazeta

Um idoso de 66 anos foi preso por importunação sexual contra uma passageira dentro de um ônibus do Sistema Transcol, em Vila Velha, na Grande Vitória, na noite de terça-feira (14). Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 20 anos, contou que o suspeito estava sentado ao lado dela quando passou a manipular o próprio órgão genital.


A jovem afirmou que ficou em choque ao perceber a ação do homem. Quando o ônibus se aproximou do ponto final, no Terminal de Itaparica, ela gritou para que o motorista parasse ao lado de uma viatura da Polícia Militar que fazia patrulhamento no local.


Segundo a corporação, o idoso negou as acusações. Ele foi levado para a delegacia, autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional. (Com informações do g1 ES)

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Bairro Ourimar

Incêndio atinge apartamento na Serra e mobiliza Bombeiros

Publicado em 15/07/2026 às 13:25
Um dos apartamentos do Condomínio Ourimar, na Serra, pegou fogo na manhã desta quarta-feira (15). As chamas atingiram um imóvel localizado no segundo andar da edificação. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve registro de feridos, mas uma mulher de 29 anos, que mora no andar superior, foi levada para atendimento médico após inalar muita fumaça.

Os moradores do apartamento não se feriram. Segundo eles, a suspeita é de que o incêndio tenha começado na fiação elétrica de um dos quartos. A causa do incêndio ainda não foi confirmada.

A Defesa Civil da Serra está no local para avaliar se o imóvel sofreu danos estruturais. Caso a edificação seja interditada, os moradores serão encaminhados para atendimento pelo Serviço Social.

Veja Também 

Ciclista é atingido por caminhonete e morre em acidente

Ciclista morre após ser atingido por caminhonete na ES 164, em Cachoeiro

SML de Linhares, no Norte do ES

Jovem é sequestrado e encontrado morto a tiros em residencial de Linhares

Irmãos são presos após ameaças a cadeirante grávida em Presidente Kennedy

Irmãos são presos após ameaçarem cadeirante grávida em Presidente Kennedy

Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Trânsito

Ciclista morre após ser atingido por caminhonete na ES 164, em Cachoeiro

Publicado em 15/07/2026 às 12:06
Ciclista é atingido por caminhonete e morre em acidente
Ciclista é atingido por caminhonete e morre em acidente Redes sociais

Um ciclista, identificado como Onides Luiz Pereira, de 55 anos, morreu na tarde de terça-feira (14) após ser atingido por uma caminhonete na ES 164, rodovia Gumercindo Moura Nunes, na altura do bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.


Segundo familiares, Onides trabalhava em uma empresa do setor de rochas na região e retornava para casa, no bairro Nossa Senhora Aparecida, quando ocorreu o acidente. A informação foi repassada à repórter Marina Venturoli, da TV Gazeta Sul. A vítima morreu no local. As circunstâncias da colisão não foram informadas pela Polícia Militar.


De acordo com a PM, uma Volkswagen Amarok permaneceu às margens da rodovia após o acidente. O motorista não estava no local porque havia procurado atendimento médico em um hospital da cidade devido a escoriações. Após receber alta, ele realizou o teste do etilômetro, que teve resultado negativo, e foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.


A Polícia Científica informou que a perícia foi realizada no local e que o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.


Em nota, a Polícia Civil informou que o motorista foi ouvido e liberado, conforme previsto na legislação. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Morre motociclista que bateu na traseira de carreta na BR 101, em Jaguaré

Publicado em 15/07/2026 às 11:42
Acidente aconteceu na segunda-feira (13).
Everton seguia de moto quando bateu na traseira de uma carreta acoplada a dois semirreboques carregados com eucalipto PRF/ES

Morreu na madrugada desta quarta-feira (15) o motociclista de 45 anos que se envolveu em um acidente com uma carreta na BR 101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na última segunda-feira (13). Everton dos Santos estava internado no Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. A morte foi confirmada pela Polícia Centífica.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Everton pilotava uma motocicleta quando bateu na traseira de uma carreta acoplada a dois semirreboques carregados com eucalipto. Ainda de acordo com a PRF, o caminhoneiro seguia em direção a Linhares e só parou cerca de um quilômetro após o ponto da colisão, pois afirmou não ter percebido o impacto.


A corporação informou que, após ser avisado sobre o acidente, o motorista retornou ao local e prestou apoio. As circunstâncias da colisão são investigadas pela Delegacia de Polícia de Jaguaré.

Veja Também 

Acidente aconteceu na altura do km 91, na noite de segunda-feira (13)

Motociclista fica ferido em acidente com carreta na BR 101 em Jaguaré

Crime aconteceu na comunidade de São Geraldo, zona rural da cidade

Dois jovens morrem após ataque a tiros em bar de Jaguaré

De acordo com a Polícia Civil, dupla estava foragida em zona rural do município.

Foragidos suspeitos de ataque que matou 2 jovens em Jaguaré são presos

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Novidade

Estação de bikes compartilhas chega à Glória, em Vila Velha

Publicado em 15/07/2026 às 11:02
Nova estação do Bikes chega à Glória, em Vila Velha, e amplia acesso ao sistema na cidade
Nova estação do Bikes chega à Glória, em Vila Velha, e amplia acesso ao sistema na cidade Divulgação | Bike ES

O sistema de bicicletas compartilhadas da Grande Vitória ganhou uma nova estação na Praça Henrique Meyerfreund, no bairro Glória, em Vila Velha. O equipamento já está disponível para uso. 


Segundo Israel Leite, diretor comercial da Serttel, empresa que gerencia os programas de bicicletas compartilhadas da Grande Vitória, a escolha da Glória segue critérios técnicos e operacionais. “A definição dos pontos leva em consideração estudos de demanda e fluxo, além da dinâmica de uso do sistema. Nesse caso, também realizamos a realocação de uma estação para uma região com maior potencial de utilização, atendendo melhor à operação e à cidade”.


Atualmente, o sistema conta com 21 estações e 210 bicicletas em operação em Vila Velha.  As pessoas que desejam utilizar o serviço precisam instalar o aplicativo BikES ou Bike Vitória, disponíveis na Play Store ou App Store, realizar o cadastro, escolher o tipo de passe e retirar a bicicleta nos pontos disponíveis.

Veja Também 

Imagem de destaque

Como as bikes compartilhadas ajudam quem mora na periferia da Grande Vitória

Imagem de destaque

Bike Vitória aguenta subir ciclovia da Terceira Ponte? Fizemos o teste

Link copiado com sucesso

Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Crime

Jovem é sequestrado e encontrado morto a tiros em residencial de Linhares

Publicado em 15/07/2026 às 10:49

Um jovem de 22 anos, identificado como Gilson Vitor Amorim Rodrigues, foi encontrado morto a tiros na noite de terça-feira (14), no Residencial Rio Doce, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.


Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que Gilson foi levado à força por três suspeitos no bairro Residencial Mata do Cacau e, posteriormente, foi localizado sem vida no Residencial Rio Doce. No local do crime, os policiais encontraram duas cápsulas de munição e duas facas próximas ao meio-fio.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Veja Também 

Suspeitos e materiais apreendidos foram conduzidos à Delegacia de Linhares.

Casal é flagrado ao transportar mais de 7 kg de crack de Vitória para Linhares

O animal, um macho jovem, está com lesão na nadadeira esquerda.

Baleia-jubarte é encontrada morta em praia de Linhares

Motociclista morreu em acidente entre carro e moto na BR 101 em Linhares

Motociclista morre em acidente com carro na BR 101 em Linhares

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência

Confronto entre PM e suspeitos termina com um preso em São Mateus

Publicado em 15/07/2026 às 10:26

Um jovem de 19 anos foi preso após um confronto com a Polícia Militar na terça-feira (14), na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a corporação, a troca de tiros ocorreu no km 35, região conhecida pelo tráfico de drogas. Outros dois suspeitos conseguiram fugir por uma área de mata. Ninguém ficou ferido.


De acordo com a PM, os policiais foram até o local após receberem informações sobre a atuação de traficantes. Ao chegarem à região, foram recebidos a tiros pelos suspeitos, dando início ao confronto.


Com o jovem preso, os militares apreenderam 210 buchas pequenas de maconha, 15 pedaços e nove buchas médias da mesma droga, além de 154 pinos e 124 papelotes de substância semelhante à cocaína. Também foram recolhidos R$ 312,05 em dinheiro e três aparelhos celulares.


A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Veja Também 

Foi necessário o uso de equipamentos hidráulicos no resgate da vítima.

Motorista fica preso às ferragens após capotamento em São Mateus

SML de Linhares, no Norte do ES

Jovem morre após bater moto em poste em Barra Nova, São Mateus

Luciano Faustino, de 48 anos, morreu no local

Homem morre em acidente de moto em São Mateus

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Vitória

Homem é preso por importunação sexual em centro comercial em Jardim Camburi

Publicado em 15/07/2026 às 10:16
Rodrigo Fernando Gonzalez Ramos
Rodrigo Fernando Gonzalez Ramos Fabrício Christ

Um homem identificado como Rodrigo Fernando Gonzalez Ramos, de 47 anos, foi preso na tarde de terça-feira (14) por importunação sexual em um centro comercial no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Uma funcionária, de 20 anos, denunciou o comportamento do suspeito aos seguranças do local.


Segundo a Polícia Militar, um dos seguranças pediu que Rodrigo deixasse o centro comercial. No entanto, ele se alterou e borrifou spray de gengibre, usado para defesa pessoal, contra as pessoas que tentavam contê-lo.


O suspeito afirmou aos militares que foi agredido com um soco durante a confusão.


De acordo com o relato da jovem, ela estava na praça de alimentação quando percebeu o homem com as mãos nas partes íntimas, fazendo gestos obscenos enquanto olhava em sua direção. Diante da situação, decidiu acionar a equipe de segurança.


Os seguranças já monitoravam Rodrigo, pois haviam recebido, pouco antes, outra denúncia de uma mulher relatando comportamento semelhante. Ao perceber que estava sendo observado, o suspeito entrou em um banheiro.


Rodrigo foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por importunação sexual. Nesta quarta-feira (15), ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Link copiado com sucesso

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Polícia

Irmãos são presos após ameaçarem cadeirante grávida em Presidente Kennedy

Publicado em 15/07/2026 às 08:56
Irmãos são presos após ameaças a cadeirante grávida em Presidente Kennedy
Irmãos são presos após ameaças a cadeirante grávida em Presidente Kennedy Polícia Civil

Dois irmãos foram presos na terça-feira (14) por descumprirem medidas cautelares impostas pela Justiça após ameaçarem uma mulher cadeirante, grávida de oito meses, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a vítima é ex-companheira de um dos suspeitos.


De acordo com o delegado de Presidente Kennedy, Daniel de Araújo Santos, os dois foram presos em cumprimento a mandados de prisão preventiva. Um deles foi localizado no Centro do município, enquanto o ex-companheiro da vítima foi capturado em Vargem Alta. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.


Segundo a investigação, os irmãos já haviam sido presos preventivamente anteriormente, mas obtiveram liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares. Entre as determinações estavam o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de se aproximarem da vítima a menos de 100 metros.


No entanto, poucos dias após serem colocados em liberdade, os investigados voltaram a procurar a mulher. Conforme apurado pela Polícia Civil, o ex-companheiro da vítima se aproximou dela e fez novas ameaças de morte.


“Poucos dias após conquistarem a liberdade, ambos voltaram a procurar a vítima. Conforme apurado pela investigação, eles se aproximaram da mulher e o ex-companheiro passou a ameaçá-la de morte. Imagens do sistema de videomonitoramento do município confirmaram o descumprimento da ordem judicial de distanciamento”, afirmou o delegado Daniel de Araújo Santos.

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
{{widget.html}}

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Pesquisa para governo e Senado será divulgada nesta quinta-feira (16)

A Gazeta divulga nova pesquisa sobre disputas para governo e Senado no ES

Imagem BBC Brasil

Argentina e Espanha duelam pelo título da Copa do Mundo: tudo sobre a final inédita que coloca Messi e Yamal frente a frente

Imagem de destaque

'Olho por olho, dente por dente?' O que diz a Lei de Reciprocidade que Lula quer usar contra novo tarifaço dos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados