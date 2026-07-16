Jovem é preso suspeito de matar motorista de aplicativo em Sooretama

Um jovem de 23 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Civil no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (15), suspeito de envolvimento no assassinato de um motorista de aplicativo, identificado como Felipe da Rocha Ferreira, de 41 anos, e na tentativa de homicídio contra um rapaz de 19 anos que estava no veículo da vítima no momento do crime.





O homicídio foi registrado no dia 7 de julho, no bairro Salvador, em Sooretama. Além desse caso, o suspeito também é investigado por participação em outra tentativa de homicídio, ocorrida no dia 19 de junho, também no município.





De acordo com a Polícia Civil, o homem foi localizado durante diligências no Centro da cidade, enquanto transitava de bicicleta. Conforme o delegado regional de Linhares, Fabrício Lucindo, o suspeito chegou a resistir à abordagem, mas acabou obedecendo às ordens dos policiais. “Foi localizada uma bucha de maconha em poder do suspeito”, informou.





Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.