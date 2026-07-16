Protocolo de família não resolve mais do que uma boa conversa

Então, por que ainda falar sobre isso? Porque, muitas vezes, a alternativa ao protocolo não é a conversa de qualidade, mas a ausência dela.





Protocolo de família não é holding nem testamento. Também não tem força de lei e tampouco impede alguém de discutir o que lhe afeta na Justiça. Quem pensa nele como estruturas mais formais talvez se frustre. Protocolo é um registro do que a família já combinou verbalmente sobre o que fazer em questões patrimoniais em momentos emocionalmente desafiadores.





Mas esse ajuste familiar não é tão comum, pois conversas sobre dinheiro, poder e morte não costumam estar no cardápio do almoço de domingo. Os motivos para tanto se repetem. Entre eles, o fato de o patriarca evitar o assunto por superstição ou desconforto e de os filhos evitarem a conversa por respeito ou receio de parecerem interessados em acelerar heranças. E é exatamente aí que reside o problema que a formalização tenta resolver: não a falta de papel, mas de conversa.





Bem conduzido, o protocolo não substitui essa conversa, mas ajuda a fazer com que ela aconteça. É um pretexto estruturado para que a família se debruce sobre temas que ficariam para depois. Essa iniciativa não impede que conflitos emerjam, mas oferece aos participantes a chance de resolvê-los na presença de todos os impactados pela futura sucessão, de maneira mais amistosa e menos emotiva.





Cada família tem sua realidade patrimonial e pontos de fricção, mas esse debate pode girar sobre questões concretas, tais como:



