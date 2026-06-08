Por que a inflação dos mais ricos pode ser maior que a oficial

“Minha inflação é muito maior que a do governo”. Você já deve ter dito ou ouvido essa frase alguma vez. Nas altas rodas, não se fala sobre aumento da gasolina ou do preço da carne no supermercado. Ninguém costuma se preocupar com o valor do salário mínimo ou da cesta básica. A constatação de quanto o dinheiro está valendo de verdade se dá na prateleira da loja de vinhos ou na hora de emitir o bilhete aéreo da próxima viagem internacional.





De fato. O IPCA é o indicador oficial da inflação no país e avalia os preços de um conjunto de produtos e serviços que compõe o padrão de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, como transporte público, alimentos e até conserto de celulares. Em 2026, segundo o IBGE, o IPCA acumula 2,60% de alta até abril. Mas, se o universo do IPCA se limita a famílias de até 40 salários, é provável que muitos dos custos habituais de quem ganha mais de R$ 64.840 atualmente não sejam refletidos no índice, o que justifica a sensação comum ao público de alta renda de que a inflação vivida é maior que a oficial.





As razões para tanto são diversas, mas se lastreiam no padrão elevado de consumo. Esse público acessa produtos e serviços sofisticados. A moradia inclui imóveis nos melhores bairros e muitas vezes no exterior; o transporte envolve viagens internacionais em primeira classe ou em aeronaves próprias; a educação contempla escolas e cursos diferenciados e que custam muito dinheiro. Enfim, o custo de vida é impactado por variáveis de luxo que vão muito além do preço da cebola ou do botijão de gás.





O mercado identificou essa lacuna e tenta apontar qual seria a inflação do rico no Brasil. Não é uma tarefa fácil, pois nesse cálculo há quem prefira Dom Pérignon a Cristal ou Patek Philippe a Rolex... mas há algumas tentativas para que se tenha em mente o que, de fato, pesa mais no custo de vida para patrimônios mais elevados.





O IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – busca identificar a inflação para faixas de renda mais específicas que as do IPCA oficial, incluindo uma de renda domiciliar maior que R$ 22.998,22, que denomina “renda alta”. Em seu último relatório, aponta que a inflação dessa faixa foi bem superior à dos grupos de rendas menores. Enquanto o IPCA dos últimos 12 meses (ref. abril/26) foi de 4,39%, a inflação da alta renda seria de 4,95% e a da renda muito baixa de 3,83%: