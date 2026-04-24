O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos

A inserção de gatilhos mentais, suporte de mensagens instantâneas com robôs de conversas e uso de inteligência artificial são artifícios comuns para influenciar a escolha. Juntam-se a eles outros fatores coletados na base de dados do cliente. O resultado são informações enviesadas, que direcionam sua decisão, nem sempre alinhada ao seu interesse.





Esse desencontro não aparece em gráficos nem em relatórios de performance. Ele está na forma como as decisões são feitas ao longo do caminho. Por isso, antes de escolher “o melhor investimento”, é melhor questionar “por que este investimento me foi oferecido?”





A Comissão de Valores Mobiliários editou normas a favor de quem investe. Plataformas, corretoras e fundos de investimento são obrigados a explicitar a estrutura de custos de seus produtos, de modo a deixar claro que é você que paga por eles. Assessores de investimento também são obrigados a explicar que recebem incentivos financeiros por indicar produtos. Mas a regulação ainda não resolveu o conflito de interesse por trás dos incentivos financeiros que acompanham muitas ofertas.





A lição que fica, ao fim, é que investir não é apenas escolher onde colocar o dinheiro, mas avaliar como e por que aquela oferta de um produto específico chegou até você e quem mais ganha com ele. Não é duvidar da idoneidade de quem lhe oferece, mas compreender que há uma lógica de distribuição que você pode conhecer melhor.





O mercado não é seu inimigo, mas também não é seu amigo. É um negócio que, como muitos outros, funciona melhor para quem o domina, compreende suas nuances e mantém a ingenuidade do lado de fora.