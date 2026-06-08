MC Livinho deixa de seguir Virginia e apaga vídeo com influenciadora após repercussão nas redes

Uma interação entre o cantor MC Livinho e a influenciadora Virginia Fonseca acabou se transformando em um dos assuntos mais comentados das redes sociais nos últimos dias. O motivo foi a decisão do funkeiro de apagar um vídeo publicado ao lado da influenciadora e, posteriormente, deixar de segui-la.





Os dois participaram recentemente de uma ação publicitária para uma marca de cerveja. Na ocasião, Livinho compartilhou um vídeo dançando uma de suas músicas ao lado de Virginia. Pouco tempo depois, no entanto, a publicação foi removida de seu perfil, o que levantou questionamentos entre seguidores e gerou uma série de especulações online.





A situação ganhou ainda mais repercussão após internautas apontarem uma possível indireta da esposa do cantor, Byanca Gabarron. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela apareceu usando perfume de forma semelhante a conteúdos frequentemente compartilhados por Virginia, o que levou parte do público a interpretar a postagem como uma provocação.





Diante dos rumores, Livinho decidiu se pronunciar. Em uma transmissão ao vivo, o cantor explicou que optou por apagar o vídeo após perceber que internautas estavam criando teorias sobre um possível envolvimento amoroso entre ele e a influenciadora, que está solteira desde o fim do relacionamento com Vinícius Júnior.





Segundo o artista, a decisão foi motivada pelo respeito à própria família e também à influenciadora.





"Tenho total respeito pela Virginia, mas também tenho pelo meu lar. As pessoas começaram a criar histórias e interpretações que faltavam com respeito comigo, com minha família e com ela", afirmou.





Até o momento, Virginia não comentou publicamente o assunto. Enquanto isso, a movimentação dos dois nas redes segue alimentando debates entre fãs e curiosos.