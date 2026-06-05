Anitta e Shakira estão entre as atrações das aberturas da Copa do Mundo

A Copa do Mundo contará com uma série de apresentações musicais antes das partidas inaugurais nos três países-sede do torneio. Entre os destaques estão a brasileira Anitta e a colombiana Shakira, que integram a programação das cerimônias de abertura organizadas pela Fifa.





Shakira será a principal atração da festa realizada na Cidade do México, na próxima quinta-feira (11), antes do duelo entre México e África do Sul, jogo que marca o início da competição no país. A cantora apresentará a música "Dai Dai", tema oficial do Mundial, ao lado do artista nigeriano Burna Boy.





O evento na capital mexicana também contará com apresentações de nomes como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.

Já Anitta será uma das atrações da abertura em Los Angeles, marcada para o dia 12 de junho.





A cantora dividirá o palco com Katy Perry, Lisa, integrante do grupo BLACKPINK, o cantor nigeriano Rema e o rapper Future. O espetáculo antecede a partida entre Estados Unidos e Paraguai.





No mesmo dia, em Toronto, no Canadá, os cantores Alanis Morissette e Michael Bublé comandam a celebração antes do confronto entre Canadá e Bósnia e Herzegovina.