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Anitta e Shakira estão entre as atrações das aberturas da Copa do Mundo

Cantoras se apresentam nas cerimônias organizadas pela Fifa nos três países-sede do torneio; brasileira sobe ao palco em Los Angeles

Publicado em 05 de Junho de 2026 às 10:56

Anitta e Shakira
Anitta e Shakira estão entre as atrações das aberturas da Copa do Mundo. Reprodução Instagram @shakira

A Copa do Mundo contará com uma série de apresentações musicais antes das partidas inaugurais nos três países-sede do torneio. Entre os destaques estão a brasileira Anitta e a colombiana Shakira, que integram a programação das cerimônias de abertura organizadas pela Fifa.


Shakira será a principal atração da festa realizada na Cidade do México, na próxima quinta-feira (11), antes do duelo entre México e África do Sul, jogo que marca o início da competição no país. A cantora apresentará a música "Dai Dai", tema oficial do Mundial, ao lado do artista nigeriano Burna Boy.


O evento na capital mexicana também contará com apresentações de nomes como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.

Já Anitta será uma das atrações da abertura em Los Angeles, marcada para o dia 12 de junho.


A cantora dividirá o palco com Katy Perry, Lisa, integrante do grupo BLACKPINK, o cantor nigeriano Rema e o rapper Future. O espetáculo antecede a partida entre Estados Unidos e Paraguai.


No mesmo dia, em Toronto, no Canadá, os cantores Alanis Morissette e Michael Bublé comandam a celebração antes do confronto entre Canadá e Bósnia e Herzegovina.

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica Crédito: Fabrício Christ/ TV Gazeta

As três cerimônias foram produzidas pelo italiano Marco Balich, conhecido por assinar grandes eventos internacionais, como a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. As apresentações estão previstas para começar cerca de 90 minutos antes do início das partidas.


Além da cerimônia de abertura no México, Shakira também foi confirmada como uma das atrações do show do intervalo da final da Copa do Mundo. A cantora dividirá o palco com Madonna e o grupo sul-coreano BTS, em um formato inspirado no tradicional espetáculo do Super Bowl.


A música "Dai Dai", tema oficial do torneio, também integra uma campanha beneficente da Fifa. A iniciativa busca arrecadar US$ 100 milhões para o Fundo Global de Educação da FIFA Global Citizen.

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