Delegado após prisões de membros da Tropa do Urso: "É só o começo"

Integrantes e lideranças da Tropa do Urso, inclusive os que estão escondidos fora do Espírito Santo, continuarão sendo alvo das forças de segurança. A afirmação foi feita pelo superintendente de Polícia Regional Noroeste, delegado Arthur Bogoni, após a Operação Churchill, realizada na quinta-feira (23).





"Vamos atrás das lideranças onde quer que estejam. Todos que se intitularem integrantes dessa facção serão identificados, indiciados e presos. Trinta e cinco é só o começo", declarou o delegado durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (24).





A operação cumpriu 35 dos 42 mandados de prisão expedidos contra investigados por integrar a organização criminosa.Os outros sete alvos continuam foragidos e são procurados pela Polícia Civil.





Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno, a organização era monitorada havia meses. As investigações identificaram integrantes envolvidos com o tráfico de drogas em Colatina e na expansão das atividades para outros municípios.





Ao todo, cerca de 105 policiais participaram das diligências realizadas em Colatina, Cariacica, Aracruz, Serra e Águia Branca. A operação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) da 15ª Delegacia Regional de Colatina.





Além das prisões, os policiais apreenderam equipamentos de videomonitoramento, celulares, drogas e armas.