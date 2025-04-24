Como a 'Tropa do Urso' venceu rival para dominar o tráfico em Colatina

Crédito: Arte - Sabrina Cardoso com Microsoft Designer

Após diversas tentativas ao longo de um ano, os rivais conseguiram por fim a vida de João Vitor da Silva Guimarães, 22 anos. Foi a cartada final que garantiu à Tropa do Urso a hegemonia na atuação criminosa em Colatina , ao eliminar em uma emboscada a liderança do principal grupo de resistência. A cidade, com pouco mais de 120 mil habitantes no Noroeste do Espírito Santo, segundo o Censo de 2022, tem pelo menos dez bairros sob domínio do tráfico.

Após tentativas frustradas, algumas até com mortes de terceiros e integrantes de seu grupo, a "Tropa do Urso" armou uma emboscada para João Vitor. Infiltrou na organização dele, com a ajuda de um traidor, uma pessoa de Jaguaré. Ele conseguiu fazer amizades no local e convencer o líder da Tropa do Nono e alguns de seus amigos a participar de um ritual religioso.

Eles foram para o local sem armas, ao contrário do infiltrado, que aproveitou a oportunidade e matou João Vitor no dia 28 de novembro de 2024 com três tiros, no bairro Carlos Germano Naumann. Pelo menos mais uma pessoa foi ferida na ocasião.

Após a morte, o TCP ficou fragilizado na cidade, relata o delegado Deverly Pereira Junior, titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina.

Com o enfraquecimento dos rivais, sob o custo de muitas mortes — incluindo de seus integrantes até em confrontos com a polícia —, e intimidação contra potenciais adversários, a Tropa do Uso conseguiu reduzir a resistência e conquistar a hegemonia criminosa na cidade.

Hoje os principais conflitos ocorrem dentro da própria organização, com a cobrança de dívidas e infidelidade entre os integrantes, que pegam drogas de outros grupos para vender.

Líderes no Rio

Bryan Lyrio Deolindo - 13 mandados de prisão - é o número um da Tropa do Urso

13 mandados de prisão - é o número um da Tropa do Urso Hugo Henrique dos Santos - 7 mandados de prisão

- 7 mandados de prisão Vinicius Lung - 3 mandados de prisão

Do Rio, onde se escondem, comandam o tráfico por intermédio, na maioria das vezes, de chamada de vídeo.

Foi o artifício que encontraram para manter a prática do Comando Vermelho de que as principais decisões precisam ser acompanhadas de perto pelas lideranças da facção ou grupo criminosos. Como estão foragidos, usam a tecnologia para coordenar a venda de drogas e até as execuções.