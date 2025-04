Criminalidade

Operação em Colatina e Serra mira traficantes ligados à 'Tropa do Urso' no RJ

Investigações apontam que criminosos, atuantes principalmente em Colatina, recebem ordens de traficantes de facção atuante no Complexo da Maré (RJ)

2 min de leitura min de leitura

Operação na Serra e em Colatina tem coordenação da PF e apoio da PM e PC. (Divulgação/PF-ES)

Equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco) foram às ruas, na manhã desta quarta-feira (23), cumprir 16 mandados de prisão temporária e oito de busca e apreensão na Serra, na Grande Vitória, e em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A ação faz parte da Operação Wyoming, que visa desarticular uma organização criminosa com traficantes ligados à 'Tropa do Urso', grupo do Rio de Janeiro que integra a facção Comando Vermelho.

A Operação Wyoming tem ações coordenadas pela Polícia Federal, com apoio de agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil. As investigações tiveram início a partir do compartilhamento de provas relacionadas a integrantes da 'Tropa do Urso'. A PF informou que foi foram analisadas informações que revelaram um complexo esquema criminoso voltado para o tráfico de drogas e com exacerbado uso de força para a manutenção do domínio territorial, refletindo em elevado número de assassinatos.

Segundo o titular da Delegacia de Colatina, delegado Deverly Pereira Junior, a operação foi concluída com o cumprimento de 11 mandados de prisão. Desse total, seis pessoas já estavam presas por outros motivos. Outras cinco foram presas pela força dos mandados e três ocorreram em flagrante. Em Colatina, foram sete prisões ao todo - cinco por mandado e duas em flagrante. Na Serra, uma pessoa foi presa em estado flagrancial.

"A Tropa do Urso tem atuado em Colatina e em cidades vizinhas. Foi um resultado em flagrante, apreendemos droga, celulares, munições. O objetivo está sendo atingido: identificar todas as pessoas que tem participação ou tiveram na organização criminosa para prender todas. Estamos investigando essa organização há pelo menos dois anos, identificando os indivíduos", disse Pereira Júnior.

A Polícia Federal divulgou que, na atual fase da investigação, foi constatado que os principais líderes do tráfico da organização criminosa atuante principalmente em Colatina possuem ligação estreita com a 'Tropa do Urso', do Rio de Janeiro, e que obedecem inclusive a ordens encaminhadas diretamente do Complexo da Maré (RJ) para a gestão do tráfico de drogas na cidade do Noroeste capixaba.

Ainda conforme Deverly, três dos mandados de prisão expedidos pela Justiça são de indivíduos que estão no Rio de Janeiro. "São lideranças, que se encontram no estado fluminense".

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta