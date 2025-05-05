Uma mulher de 25 anos relatou que, durante uma discussão, foi derrubada da moto em que estava pelo parceiro, identificado como Tiago da Silva, de 32 anos. A queda provocou escoriações nas pernas, barriga e braço da vítima. A ocorrência aconteceu na noite do último domingo (4), em Viana, e o homem foi preso em flagrante.
A vítima foi atendida na unidade de Pronto Atendimento do bairro Arlindo Angelo Villaschi. Segundo o relato da jovem, após a discussão, Tiago a empurrou da moto, provocando as lesões. Ainda assim, ele a socorreu até o PA do bairro.
Em depoimento à polícia, Tiago negou a versão da companheira. Ele afirmou que a mulher passou mal durante o dia e, por conta de dores no peito, foi levada por ele à unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico e teve alta. No trajeto de volta para casa, segundo ele, ela voltou a sentir tontura e caiu da moto nas proximidades de um radar, momento em que teria se ferido. Ela foi novamente levada ao PA e medicada.
A Polícia Civil informou em nota que o suspeito, de 32 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, injúria e ameaça, na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Mulher denuncia companheiro após ser derrubada de moto durante discussão em Viana