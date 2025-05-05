Mulher denuncia companheiro após ser derrubada de moto durante discussão em Viana

A vítima foi atendida na unidade de Pronto Atendimento do bairro Arlindo Angelo Villaschi. Segundo o relato da jovem, após a discussão, Tiago a empurrou da moto, provocando as lesões. Ainda assim, ele a socorreu até o PA do bairro.

Em depoimento à polícia, Tiago negou a versão da companheira. Ele afirmou que a mulher passou mal durante o dia e, por conta de dores no peito, foi levada por ele à unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico e teve alta. No trajeto de volta para casa, segundo ele, ela voltou a sentir tontura e caiu da moto nas proximidades de um radar, momento em que teria se ferido. Ela foi novamente levada ao PA e medicada.