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Ficou ferida

Mulher denuncia companheiro após ser derrubada de moto durante discussão em Viana

Suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, injúria e ameaça. A ocorrência aconteceu na noite do último domingo (4), no bairro Arlindo Angelo Villaschi
Bruno Nézio

Bruno Nézio

Publicado em 

05 mai 2025 às 17:43

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 17:43

Uma mulher de 25 anos relatou que, durante uma discussão, foi derrubada da moto em que estava pelo parceiro, identificado como Tiago da Silva, de 32 anos. A queda provocou escoriações nas pernas, barriga e braço da vítima. A ocorrência aconteceu na noite do último domingo (4), em Viana, e o homem foi preso em flagrante.
A vítima foi atendida na unidade de Pronto Atendimento do bairro Arlindo Angelo Villaschi. Segundo o relato da jovem, após a discussão, Tiago a empurrou da moto, provocando as lesões. Ainda assim, ele a socorreu até o PA do bairro.
Em depoimento à polícia, Tiago negou a versão da companheira. Ele afirmou que a mulher passou mal durante o dia e, por conta de dores no peito, foi levada por ele à unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico e teve alta. No trajeto de volta para casa, segundo ele, ela voltou a sentir tontura e caiu da moto nas proximidades de um radar, momento em que teria se ferido. Ela foi novamente levada ao PA e medicada.
A Polícia Civil informou em nota que o suspeito, de 32 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, injúria e ameaça, na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Mulher denuncia companheiro após ser derrubada de moto durante discussão em Viana

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