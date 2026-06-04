Acidente entre carros e carreta deixa dois mortos na BR 101, em Linhares

Um acidente envolvendo dois carros e uma carreta deixou duas pessoas mortas no km 164 da BR 101, em Bebedouro, Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (4).
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 18h30. Informações preliminares indicam que um Fiat Strada, onde estavam as vítimas, seguia no sentido Linhares quando foi atingido na traseira por um Chevrolet Cruze.
Após a batida, o Fiat Strada invadiu a pista contrária e bateu de frente com a carreta. Após o acidente, o motorista do Cruze não foi encontrado no local.
Vítimas
As vítimas eram dois trabalhadores rurais, que não tiveram as identidades divulgadas. Eles trabalhavam em uma fazenda na região e voltavam para o Centro de Linhares no momento do acidente.
Um deles ficou preso às ferragens, e equipes de resgate do Corpo de Bombeiros atuaram no desencarceramento.
A rodovia foi parcialmente interditada para o trabalho de socorristas e das polícias. O acidente provocou congestionamento nos dois sentidos da via, com formação de filas de veículos.
Com informações de Ana Elisa Bassi, do g1ES
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