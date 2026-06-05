Mortos em grave acidente na BR 101 em Linhares eram trabalhadores rurais

Romildo Monteiro da Conceição, de 44 anos, e Edilson da Trindade da Silva, de 50, eram trabalhadores rurais e morreram em um grave acidente na noite de quinta-feira (4), na altura do km 164 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um Chevrolet Cruze, uma picape Fiat Strada e uma carreta. As vítimas estavam na picape e morreram no local.
Segundo informações da PRF, a picape Fiat Strada seguia no sentido Linhares, assim como o Chevrolet Cruze, que trafegava logo atrás. Em determinado momento, o Cruze colidiu na traseira da Strada, que perdeu o controle, invadiu a pista contrária e bateu de frente com a carreta que vinha no sentido oposto.
Logo após a batida, o condutor do Cruze abandonou o veículo e fugiu do local. No entanto, ele foi localizado e preso ainda na noite de quinta-feira por equipes da Polícia Civil.
Dirigindo embriagado
De acordo com informações do delegado Fabrício Lucindo, da delegacia de Linhares, o motorista de 37 anos, identificado como Wallace Rogerio de Menezes, estava embriagado no momento em que conduzia o Cruze.
Ainda segundo o delegado, ele será indiciado por duplo homicídio doloso na modalidade de dolo eventual, por ter assumido o risco de provocar o resultado ao dirigir embriagado. A fuga do local do acidente também será considerada na investigação.