Mortos em grave acidente na BR 101 em Linhares eram trabalhadores rurais

Romildo Monteiro da Conceição, de 44 anos, e Edilson da Trindade da Silva, de 50, eram trabalhadores rurais e morreram em um grave acidente na noite de quinta-feira (4), na altura do km 164 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um Chevrolet Cruze, uma picape Fiat Strada e uma carreta. As vítimas estavam na picape e morreram no local.





Segundo informações da PRF, a picape Fiat Strada seguia no sentido Linhares, assim como o Chevrolet Cruze, que trafegava logo atrás. Em determinado momento, o Cruze colidiu na traseira da Strada, que perdeu o controle, invadiu a pista contrária e bateu de frente com a carreta que vinha no sentido oposto.





Logo após a batida, o condutor do Cruze abandonou o veículo e fugiu do local. No entanto, ele foi localizado e preso ainda na noite de quinta-feira por equipes da Polícia Civil.