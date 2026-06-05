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Tragédia no feriado

Mortos em grave acidente na BR 101 em Linhares eram trabalhadores rurais

Vítimas estavam em uma picape, que foi atingida por outro carro, rodou na pista e colidiu de frente com uma carreta

Publicado em 05 de Junho de 2026 às 09:48

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

05 jun 2026 às 09:48
Acidente aconteceu na noite de quinta-feira (4), na altura do km 164 da BR 101, em Bebedouro, Linhares
Vítimas estavam em uma picape que foi atingida por outro carro, rodou na pista e colidiu de frente com uma carreta na BR 101 Acervo familiar

Romildo Monteiro da Conceição, de 44 anos, e Edilson da Trindade da Silva, de 50, eram trabalhadores rurais e morreram em um grave acidente na noite de quinta-feira (4), na altura do km 164 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.


De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um Chevrolet Cruze, uma picape Fiat Strada e uma carreta. As vítimas estavam na picape e morreram no local.


Segundo informações da PRF, a picape Fiat Strada seguia no sentido Linhares, assim como o Chevrolet Cruze, que trafegava logo atrás. Em determinado momento, o Cruze colidiu na traseira da Strada, que perdeu o controle, invadiu a pista contrária e bateu de frente com a carreta que vinha no sentido oposto.


Logo após a batida, o condutor do Cruze abandonou o veículo e fugiu do local. No entanto, ele foi localizado e preso ainda na noite de quinta-feira por equipes da Polícia Civil.

Vítimas estavam em uma picape Fiat Strada, que ficou completamente destruída Reprodução

Dirigindo embriagado

De acordo com informações do delegado Fabrício Lucindo, da delegacia de Linhares, o motorista de 37 anos, identificado como Wallace Rogerio de Menezes, estava embriagado no momento em que conduzia o Cruze. 


Ainda segundo o delegado, ele será indiciado por duplo homicídio doloso na modalidade de dolo eventual, por ter assumido o risco de provocar o resultado ao dirigir embriagado. A fuga do local do acidente também será considerada na investigação.

Condutor do Cruze abandonou o veículo e fugiu do local após o acidente, mas foi localizado e preso na mesma noite pela Polícia Civil
O motorista do Cruze, Wallace Rogério de Menezes, de 37 anos, conduzia o veículo sob efeito de álcool. PCES

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