Bailarina de 11 anos vai representar o Espírito Santo no Festival Internacional de Dança de Joinville

O Festival Internacional de Dança de Joinville, um dos mais relevantes do país, começou nesta segunda-feira (20) e segue até o dia 1º de agosto. O evento, que concentra milhares de bailarinos brasileiros e estrangeiros, terá também a participação de uma capixaba: a bailarina Isabel Curi Braz, de 11 anos.





A jovem foi a única solista do Espírito Santo aprovada para competir no festival. A capixaba disputa na categoria Solo Neoclássico, que contou com 102 inscritos, em que apenas cinco bailarinas foram selecionadas.





Isabel irá apresentar a coreografia "Ímpeto", da professora e coreógrafa Geraldine Ceruti. A bailarina também foi indicada para participar do Festival da Sapatilha, evento que integra a programação oficial do Festival de Joinville, com a coreografia "Enquanto Espero", também assinada por Geraldine.





Além disso, Isabel volta ao festival com a variação de repertório Fairy Doll remontada por Cerutti e Ernesto Ulácia, após conquistar primeiro lugar no ano passado.





E não é só Isabel que irá representar o Espírito Santo. Os bailarinos Danilo Salamanka e Karoline Tristão retornam ao festival para apresentar um duo neoclássico: "Prelúdio de um amor", com coreografia de Patrícia Miranda na Mostra Competitiva, representando o Ballet da Ilha. Boa sorte para os nossos capixabas!