Vital 2026: Jammil, É o Tchan, Cat Dealers e MC Maneirinho estão entre as atrações dos camarotes

A programação dos camarotes do Vital 2026 foi reforçada com atrações que vão do eletrônico ao axé. Cat Dealers, Rafa & Pipo Marques, Alexandre Peixe, MC Maneirinho, Jammil e É o Tchan comandam os shows paralelos ao carnaval fora de época.
Os quatro camarotes oficiais do evento — Na Vista, Muvuka, Fervô e Pega no Cavaco convida Mãe Joana — terão programação própria para manter a animação nos dias 10 e 11 de outubro, no Sambódromo de Vitória. Os ingressos já estão à venda pelo site da Blueticket e no ponto físico da loja Democrata, no Shopping Vitória. Os valores variam de R$ 40 a R$ 210, de acordo com o setor escolhido.
As atrações serão distribuídas entre os diferentes espaços, com destaque para os shows de MC Maneirinho, no sábado (10), no camarote Muvuka. Já no domingo (11), o público poderá curtir as apresentações de Jammil, no camarote Na Vista, e É o Tchan, no Pega no Cavaco convida Mãe Joana.
Enquanto os camarotes oferecem atrações exclusivas, o circuito principal será comandado por grandes nomes do axé e da música baiana. No sábado, Tomate, Durval Lelys e Leo Santana comandam a folia no Sambódromo de Vitória. Já no domingo, Bell Marques, Xanddy Harmonia e Banda Eva encerram a programação de shows do Vital 2026.
SERVIÇO
Vital 2026 – Chame Gente
Dias: 10 e 11 de outubro
Ingressos: site Blueticket / ponto físico de venda: Loja Democrata (Shopping Vitória).
Na Vista
Sábado (10): PontiFexx, Rafa & Pipo Marques e DJs Locos
Domingo (11): Jammil, Ariel B, Cat Dealers e Alexandre Peixe.
Muvuka
Sábado (10): MC Maneirinho, DJ Lukão, Nanzin e Chemical Surf.
Fervô
Sábado (10): Chemical Surf, MC Maneirinho e Erick Vilar
Domingo (11): É o Tchan e Dj Fran Alburquerque
Pega no Cavaco convida Mãe Joana
Domingo (11): É o Tchan
Bloco
Sábado (10): Leo Santana, Durval Lelys e Tomate
Domingo (11): Bell Marques, Xanddy Harmonia e Banda Eva
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