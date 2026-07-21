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Carnaval fora de época

Vital 2026: Jammil, É o Tchan, Cat Dealers e MC Maneirinho estão entre as atrações dos camarotes

Além de Leo Santana e Bell Marques na programação do festival, agora os foliões dos camarotes ganham mais shows
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 10:02

Cantores vão comandar folia no sábado e domingo dos camarotes no carnaval de outubro
Cantores vão comandar folia no sábado e domingo dos camarotes no carnaval de outubro Reprodução Instagram @bandajammil / Reprodução Instagram @olhargustavo_

A programação dos camarotes do Vital 2026 foi reforçada com atrações que vão do eletrônico ao axé. Cat Dealers, Rafa & Pipo Marques, Alexandre Peixe, MC Maneirinho, Jammil e É o Tchan comandam os shows paralelos ao carnaval fora de época. 


Os quatro camarotes oficiais do evento — Na Vista, Muvuka, Fervô e Pega no Cavaco convida Mãe Joana — terão programação própria para manter a animação nos dias 10 e 11 de outubro, no Sambódromo de Vitória. Os ingressos já estão à venda pelo site da Blueticket e no ponto físico da loja Democrata, no Shopping Vitória. Os valores variam de R$ 40 a R$ 210, de acordo com o setor escolhido.


As atrações serão distribuídas entre os diferentes espaços, com destaque para os shows de MC Maneirinho, no sábado (10), no camarote Muvuka. Já no domingo (11), o público poderá curtir as apresentações de Jammil, no camarote Na Vista, e É o Tchan, no Pega no Cavaco convida Mãe Joana.


Enquanto os camarotes oferecem atrações exclusivas, o circuito principal será comandado por grandes nomes do axé e da música baiana. No sábado, Tomate, Durval Lelys e Leo Santana comandam a folia no Sambódromo de Vitória. Já no domingo, Bell Marques, Xanddy Harmonia e Banda Eva encerram a programação de shows do Vital 2026.

SERVIÇO

Vital 2026 – Chame Gente

Dias: 10 e 11 de outubro

Ingressos: site Blueticket / ponto físico de venda: Loja Democrata (Shopping Vitória).


Na Vista

Sábado (10): PontiFexx, Rafa & Pipo Marques e DJs Locos

Domingo (11): Jammil, Ariel B, Cat Dealers e Alexandre Peixe.


Muvuka

Sábado (10): MC Maneirinho,  DJ Lukão, Nanzin e Chemical  Surf. 


Fervô

Sábado (10): Chemical Surf, MC Maneirinho e Erick Vilar 

Domingo (11): É o Tchan e Dj Fran Alburquerque


Pega no Cavaco convida Mãe Joana

Domingo (11): É o Tchan


Bloco

Sábado (10): Leo Santana, Durval Lelys e Tomate

Domingo (11): Bell Marques, Xanddy Harmonia e Banda Eva

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