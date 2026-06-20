Vital 2026 promete trazer foliões de todo o Brasil para curtir no Espírito Santo

Com o tema “Chame Gente”, o Vital 2026 vai agitar o Espírito Santo nos dias 10 e 11 de outubro. Mas não é só o povo capixaba que vai colar na festa em Vitória. Os ingressos já vendidos, cerca de 60% do total disponibilizado, foram comprados por foliões de 19 estados brasileiros diferentes.





É isso mesmo: vai ter gente do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Bahia, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Acre e Mato Grosso do Sul. Na última edição, em 2025, quase 40 mil pessoas passaram pelo evento durante os dois dias de programação.





A micareta, considerada o maior carnaval fora de época do Sudeste, vai reunir nomes de peso no Sambão do Povo, com Tomate, Durval Lelys e Leo Santana no sábado (10) e Bell Marques, Xanddy Harmonia e Banda Eva no domingo (11).





Este ano, o Vital vai ter início às 16h30, com encerramento às 2h30. Os ingressos estão à venda pelo site da Blueticket e presencialmente na loja Democrata, no Shopping Vitória, com valores a partir de R$40.



