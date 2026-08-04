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Em Santa Maria de Jetibá

PL expulsa prefeito por faltar a evento com Magno e por relação com governo do ES

Partido já protocolou ação de cancelamento de filiação de Ronan Fisioterapeuta e do vice, Rafael Pimentel

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 17:03

Publicado em 

04 ago 2026 às 17:03
Prefeito virou alvo de expulsão após aproximação com o governo e ausência em agenda com Magno Malta
Prefeito Ronan Zocoloto, o Ronan Fisioterapeuta, virou alvo de expulsão após aproximação com o governo e ausência em agenda com Magno Malta Reprodução

O Partido Liberal (PL) decidiu pela expulsão do prefeito de Santa Maria de Jetibá,  Ronan Zocoloto, o Ronan Fisioterapeuta, e do vice dele, Rafael Pimentel, eleitos pela legenda em 2024. O pedido de cancelamento da filiação dos dois políticos foi encaminhado à Justiça Eleitoral e confirmado à reportagem nesta terça-feira (4) pela presidência do PL no município, situado na Região Serrana do Espírito Santo.


Segundo Bruno da Silva Louzada, presidente do PL em Santa Maria de Jetibá, a exclusão do prefeito e do vice foi motivada pelo afastamento de ambos dos projetos políticos que interessam à sigla atualmente. 


“Isso (afastamento) vem desde a posse do prefeito. Ele vem trabalhando em prol da esquerda. Em todos os eventos, ele fica enaltecendo o atual governo. Isso não é certo, porque quando ele se candidatou, não era nem conhecido na cidade”, afirmou o dirigente partidário.


Perguntado sobre mais detalhes acerca da suposta aproximação do chefe do Executivo com representantes da esquerda no Espírito Santo, o presidente do PL em Santa Maria de Jetibá disse se referir à relação que Ronan estaria estabelecendo, desde 2024, com o grupo liderado pelo ex-governador Renato Casagrande (PSB) e pelo governador Ricardo Ferraço (MDB).


O movimento feito pelo prefeito e por seu vice teria desagradado o senador Magno Malta, presidente do PL em território capixaba. 


A crise, no entanto, teria sido agravada por dois outros episódios envolvendo o mandatário, ocorridos em junho deste ano. No primeiro deles, Ronan teria deixado de comparecer a uma agenda de Magno no município visando à apresentação da publicitária Maguinha Malta (PL), filha do senador, como pré-candidata ao Senado. 


Já o segundo impasse envolve uma ação judicial movida pelo prefeito contra a vereadora Eliza Ramlow Soares (PL), que teria criticado publicamente a ausência de Ronan em agenda promovida por seu próprio partido.


“Um dos fatores que agravou a situação foi ele entrar com processo na Justiça contra a vereadora do partido. Isso foi aumentando o desgaste, até o senador decidir romper definitivamente com ele”, disse Bruno da Silva Louzada.

Pedido de exclusão tramita na Justiça Eleitoral

Consulta feita pela reportagem na página de tramitação processual do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) mostra que a ação sobre o cancelamento das filiações foi protocolada na segunda-feira (3) e ainda está pendente de decisão.


O prefeito foi procurado para comentar a definição de seu partido, mas não havia retornado os contatos da reportagem até a conclusão deste texto. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.

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