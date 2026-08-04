Polícia do DF faz operação contra grupo que planejava atentado a bomba nas eleições

BRASÍLIA - A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (4), a Operação Rede Interrompida para desarticular um grupo suspeito de planejar atentados terroristas no centro de Brasília durante as eleições.





Segundo a investigação, os alvos discutiam a invasão de prédios públicos, a seleção de alvos, formação tática, recrutamento de integrantes em diferentes Estados, análise de mapas e compartilhamento de plantas arquitetônicas de edifícios da capital federal. O grupo também trocava manuais para a fabricação de artefatos explosivos

Os mandados de busca e apreensão são cumpridos contra oito investigados, com idades entre 19 e 31 anos, localizados em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul. A operação é conduzida pela Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV), da Polícia Civil do Distrito Federal.

De acordo com a investigação, os suspeitos utilizavam comunidades no aplicativo Telegram para disseminar conteúdos neonazistas, antissemitas e misóginos, recrutar novos integrantes e discutir o planejamento de ações violentas.



