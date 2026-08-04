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Eleições 2026

Democracia Cristã confirma Callegari para o Senado e lança candidatos a deputado federal e estadual

Legenda realizou convenção partidária nesta terça-feira

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 15:47

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

04 ago 2026 às 15:47
Democracia Cristã lançou nomes visando à disputa para deputado estadual, federal e senador
Democracia Cristã lançou nomes visando à disputa para deputado estadual, federal e senador Divulgação

O partido Democracia Cristã (DC) lançou, em convenção realizada na Serra nesta terça-feira (4), os candidatos da legenda na corrida eleitoral deste ano. Além de confirmar nomes para a Assembleia Legislativa (Ales) e a Câmara dos Deputados, a sigla confirmou o deputado estadual Callegari como candidato ao Senado.


Para o cenário proporcional, o DC oficializou 31 candidatos a deputado estadual, em chapa formada por 21 homens e 10 mulheres. Na chapa para deputado federal, foram apresentadas 11 candidaturas, encabeçadas por sete homens e quatro mulheres.


O presidente estadual do DC, Marcos Fernando Nicolau Caran, destacou que a convenção marcou o fortalecimento da legenda para a disputa eleitoral. "Hoje iniciamos uma nova caminhada. O DC apresenta candidatos preparados e comprometidos com os valores do partido e com o futuro do Espírito Santo. Estamos confiantes de que faremos uma grande eleição", afirmou.

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