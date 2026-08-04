10 vinhos de até R$80 para presentear no Dia dos Pais

Clássico entre os consumidores brasileiros, o Almadén Cabernet Sauvignon oferece um perfil descomplicado e bastante agradável. Seus aromas remetem a frutas vermelhas, ameixas e um discreto toque herbáceo.





É uma boa alternativa para quem está começando a explorar vinhos tintos e procura uma bebida fácil de harmonizar com churrascos, pizzas e pratos do dia a dia.