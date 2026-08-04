10 vinhos de até R$80 para presentear no Dia dos Pais

Se o seu pai aprecia um bom vinho, o Dia dos Pais é a oportunidade perfeita para surpreendê-lo com um presente elegante e que pode ser apreciado em um almoço especial ou em um momento de descanso.
A boa notícia é que não é preciso gastar muito para encontrar rótulos de qualidade. Atualmente, há diversas opções nacionais e importadas que entregam excelente custo-benefício. Com isso, selecionamos 10 vinhos com valor de até R$80 para você presentear o seu pai.
Um vinho pode ser um ótimo presente para um pai, pois combina elegância, versatilidade e significado. Além de demonstrar cuidado na escolha, ele proporciona uma experiência que pode ser compartilhada em momentos especiais, como um jantar, uma comemoração ou um encontro entre amigos e familiares.
Com opções para diferentes gostos e faixas de preço, é fácil encontrar um rótulo que combine com o perfil de quem será presenteado. Quando acompanhado de taças, chocolates, queijos ou outros itens gourmet, o presente se torna ainda mais especial, tornando o vinho uma escolha sofisticada e memorável para diversas ocasiões.
Um dos vinhos chilenos mais tradicionais e conhecidos no Brasil, o Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon é produzido pela Concha y Toro e agrada pelo equilíbrio entre intensidade e elegância.
No aroma, predominam frutas negras, como ameixa e cassis, acompanhadas por notas de baunilha, chocolate e um leve toque de carvalho proveniente do estágio em barricas.
Vinho Casillero Del Diablo Cabernet Sauvignon 750ml
Produzido em Mendoza, principal região vinícola da Argentina, esse Malbec é conhecido pelo perfil frutado e fácil de agradar. Os aromas deste vinho lembram ameixas maduras, cerejas, amoras e um delicado toque de baunilha e pimenta-do-reino.
Trivento Reserve Cabernet-Malbec 750
Clássico entre os consumidores brasileiros, o Almadén Cabernet Sauvignon oferece um perfil descomplicado e bastante agradável. Seus aromas remetem a frutas vermelhas, ameixas e um discreto toque herbáceo.
É uma boa alternativa para quem está começando a explorar vinhos tintos e procura uma bebida fácil de harmonizar com churrascos, pizzas e pratos do dia a dia.
Almaden Vinho Cabernet Sauvgnon Tinto Suave 750Ml
Concha y Toro Reservado Merlot
Ideal para quem prefere vinhos mais suaves, o Reservado Merlot apresenta aromas de cereja, framboesa, ameixa e discretas notas de chocolate.
Seu corpo leve a médio e os taninos delicados fazem dele uma excelente opção para almoços em família, harmonizando com massas, aves, risotos e pizzas.
Reservado, Concha y Toro Merlot, 750ml
Santa Helena Reservado Carmenère
A uva Carmenère é considerada um dos símbolos da viticultura chilena. Nesse rótulo, ela entrega aromas de frutas negras, pimenta-preta, ervas frescas e um leve toque defumado.
Os taninos são macios e a acidez equilibrada torna o vinho bastante versátil. É indicado para acompanhar carnes suínas, costelas, carnes assadas e pratos levemente condimentados.
Santa Helena Vinho Reservado Carmenere 750Ml
Pérgola Seleção Especial Tinto Suave
Para pais que preferem vinhos mais adocicados, o Pérgola continua sendo uma das opções mais populares do mercado nacional. Apresenta aromas de frutas vermelhas maduras e sabor leve, com baixa adstringência.
Ele combina bem com sobremesas à base de frutas, queijos suaves ou até mesmo para ser apreciado sozinho em momentos de descontração.
VINHO TINTO SUAVE SELECAO PERGOLA 2 LT
Miolo Seleção Cabernet Sauvignon & Merlot
Produzido na Serra Gaúcha, esse blend combina a estrutura da Cabernet Sauvignon com a maciez da Merlot. O resultado é um vinho equilibrado, com aromas de frutas vermelhas maduras, ameixas e leves notas de especiarias.
É uma ótima opção para quem deseja valorizar um rótulo nacional de qualidade. Vai muito bem com massas, carnes grelhadas, pizzas e tábuas de frios.
Vinho Miolo Reserva Cabernet Sauvignon 750M
Toro Loco Tinto Superior Dop Utiel Requena
Conhecido pelo excelente custo-benefício, esse vinho espanhol apresenta aromas de frutas vermelhas maduras, especiarias e leves notas tostadas.
O Toro Loco proporciona um vinho de corpo médio, com boa acidez e taninos moderados, além de harmonizar muito bem com tapas, embutidos, carnes assadas, paellas e massas.
TORO LOCO V T Tinto Superior Dop Utiel Requena 750 Ml
Reserva Malbec
Produzido pela Bodegas Salentein, o Reserva Malbec é um vinho jovem e muito aromático. Destacam-se notas de ameixa, cereja, frutas negras e um leve toque floral.
Possui taninos sedosos, boa acidez e final agradável, sendo uma excelente escolha para quem busca um vinho equilibrado e fácil de beber. Combina especialmente com carnes grelhadas, empanadas, hambúrgueres e queijos semiduros.
Salentein Vinho Argentino Reserva Malbec 750ml
Chilano Cabernet Sauvignon
Produzido no Vale Central chileno, o Chilano Cabernet Sauvignon entrega excelente relação entre qualidade e preço. No aroma, destacam-se frutas vermelhas maduras, ameixa e delicadas notas de especiarias.
Na boca, apresenta corpo médio, taninos equilibrados e boa persistência. É um vinho bastante versátil para acompanhar carnes vermelhas, hambúrgueres, massas e tábuas de frios.
Chilano Vinho Chileno Tinto Cabernet Sauvignon 750Ml Fruit
Antes de comprar, vale considerar o estilo de vinho que seu pai costuma consumir. Quem prefere sabores mais intensos geralmente aprecia Cabernet Sauvignon, Malbec ou Carmenère.
Já os que gostam de vinhos mais leves podem optar por Merlot ou blends equilibrados. Também é importante pensar na ocasião: um vinho para acompanhar um churrasco pode ser diferente daquele destinado a um jantar especial.
Com a escolha certa, o presente se transforma em uma experiência para compartilhar bons momentos em família.
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