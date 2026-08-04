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Letícia Gonçalves

Euclério: "Rose vai ser aclamada candidata ao Senado pelo MDB"

Ex-senadora vai ser confirmada em convenção na quarta (5). Especulações tomaram conta da terça-feira depois que Sérgio Meneguelli (PSD), também pré-candidato ao Senado, encontrou-se com Ricardo Ferraço

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 17:58

Públicado em 

04 ago 2026 às 17:58
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
A ex-senadora Rose de Freitas discursa na convenção estadual do PSB
A ex-senadora Rose de Freitas discursa na convenção estadual do PSB Letícia Gonçalves
A ex-senadora Rose de Freitas vai ser confirmada como candidata ao Senado na convenção estadual do MDB, a ser realizada na quarta-feira (5), último dia do prazo estipulado pela legislação eleitoral.

"Rose vai ser aclamada candidata ao Senado. O MDB vai apoiar Renato (Casagrande) e Rose", garantiu o presidente estadual do MDB, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio. 

Ele participou de uma reunião, realizada na residência oficial da Praia da Costa, nesta terça-feira (4), com o governador Ricardo Ferraço (MDB), o deputado estadual Sérgio Meneguelli e a médica Lívia Vasconcelos, estes do PSD.

Uma foto de Meneguelli e Lívia no local foi publicada pelo colunista Vitor Vogas.

A terça foi marcada por intensas especulações sobre o destino do PSD, partido do ex-governador Paulo Hartung. 

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Meneguelli é pré-candidato a senador e encaixá-lo na chapa de Ricardo, que é pré-candidato à reeleição, seria, na prática, excluir Rose da disputa.

A coligação governista vai lançar dois candidatos ao Senado. Um é Casagrande. O outro lugar, tudo indicava, iria para Rose, o que agora se confirma.

Meneguelli não vai ficar com o lugar dela.

A conversa não envolveu tirar Rose da disputa pelo Senado

Euclério Sampaio Presidente estadual do MDB

A vaga de vice na chapa também continua com o vereador de Vitória Camillo Neves (PP).


Como e se o PSD vai se juntar ao grupo, isso Euclério preferiu não revelar.

Rose também conversou com a coluna e se disse animada para a convenção do MDB.

"Vai dar tudo certo. Não espero nenhuma surpresa".

Rose persistiu na candidatiura mesmo quando o cenário era incerto e pouco favorável a ela.

O próprio Euclério já foi pré-candidato ao mesmo cargo, mas desistiu de concorrer.

O deputado federal Da Vitória, pré-candidato à reeleição, também poderia ter sido escolhido pelo gripo de Casagrande e Ricardo como candidato ao Senado, mas recuou. 

Coisa que Rose nunca fez. 

Assim, a emedebista foi ganhando força para conseguir concorrer. Contou com a ajuda da direção nacional do MDB.

Euclério até demonstrou irritação com a "pressão" exercida pela instância superior em favor de Rose.

Mas nas últimas semanas admitiu que a tendência era mesmo lançar a ex-senadora na disputa.

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Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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