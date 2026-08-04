Euclério: "Rose vai ser aclamada candidata ao Senado pelo MDB"

A ex-senadora Rose de Freitas vai ser confirmada como candidata ao Senado na convenção estadual do MDB, a ser realizada na quarta-feira (5), último dia do prazo estipulado pela legislação eleitoral.
"Rose vai ser aclamada candidata ao Senado. O MDB vai apoiar Renato (Casagrande) e Rose", garantiu o presidente estadual do MDB, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio.
Ele participou de uma reunião, realizada na residência oficial da Praia da Costa, nesta terça-feira (4), com o governador Ricardo Ferraço (MDB), o deputado estadual Sérgio Meneguelli e a médica Lívia Vasconcelos, estes do PSD.
Meneguelli é pré-candidato a senador e encaixá-lo na chapa de Ricardo, que é pré-candidato à reeleição, seria, na prática, excluir Rose da disputa.
A coligação governista vai lançar dois candidatos ao Senado. Um é Casagrande. O outro lugar, tudo indicava, iria para Rose, o que agora se confirma.
Meneguelli não vai ficar com o lugar dela.