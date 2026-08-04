Síndrome do Intestino Irritável: entenda como as emoções podem desencadear os sintomas 

Durante muito tempo, o intestino foi visto apenas como um órgão ligado à digestão. Porém, avanços da ciência mostram que ele está diretamente conectado ao cérebro por meio de uma comunicação constante conhecida como eixo cérebro-intestino. Essa relação ajuda a explicar por que períodos de maior estresse, ansiedade e tensão emocional podem provocar alterações digestivas, como sensação de barriga estufada, gases, dor abdominal, diarreia, prisão de ventre ou alternância entre esses sintomas.