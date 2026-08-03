"Se o PSD não ficar com Pazolini, peço desfiliação", diz Guerino Zanon

E mantém a disposição de não concorrer: "Até o momento, minha posição continua a mesma. Em nenhum momento Pazolini e eu conversamos sobre isso".
O que me afasta do processo é a situação do PSD. A gente não sabe o que o partido vai fazer
Guerino Zanon (PSD) Ex-prefeito de Linhares
Precisamos de um posicionamento do partido. Eu me dou muito bem com o Renzo, mas ninguém consegue falar com ele. Se você souber onde ele está, me fala
Guerino Zanon (PSD) Ex-prefeito de Linhares
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