"Se o PSD não ficar com Pazolini, peço desfiliação", diz Guerino Zanon

"Renzo (Vasconcelos, presidente estadual do PSD) não dá segurança para quem pretende disputar", completou Guerino Zanon.





O ex-prefeito de Linhares disse saber apenas que a legenda tem pré-candidato ao Senado, o deputado estadual Sérgio Meneguelli. Mas não onde essa candidatura se encaixaria, ou seja, em qual palanque o PSD pretende subir.





"Se o partido não ficar com Pazolini, eu imediatamente peço desfiliação. Guerino, com certeza, está com Pazolini e Evair", cravou.











