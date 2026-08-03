Colisão entre carreta e caminhão deixa um ferido na BR-101, em Linhares

Uma colisão entre uma carreta e um caminhão deixou uma pessoa ferida na BR-101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (3). Segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, a vítima sofreu ferimentos de média gravidade, enquanto o outro motorista saiu ileso.
De acordo com a concessionária, o acidente ocorreu no km 125,8 da rodovia. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram acionadas para o atendimento da ocorrência. Imagens do local mostram que uma das vítimas foi resgatada em meio às ferragens.
A pista foi interditada durante os trabalhos e liberada às 18h43, segundo a Ecovias. As causas da colisão e o estado de saúde atualizado da vítima não foram informados.