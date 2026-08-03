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Na ES 124

Soldador morre após ser arremessado de moto em acidente em Fundão

Policiais encontraram inicialmente apenas a motocicleta tombada às margens da ES 124; o corpo de Oscar Rocha foi localizado na manhã seguinte, em meio à vegetação

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 14:00

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

03 ago 2026 às 14:00
Oscar morreu após sofrer acidente em Fundão, no último domingo (2)
Oscar morreu após sofrer acidente em Fundão, no último domingo (2) Redes Sociais

Um soldador morreu após ser arremessado da própria motocicleta durante um acidente na ES 124, rodovia que liga Praia Grande a Santa Rosa, em Fundão, na madrugada do último domingo (2). A vítima foi identificada como Oscar Rocha. 


Segundo a Polícia Militara equipe foi acionada para atender à ocorrência, mas, ao chegar ao local, encontrou apenas a motocicleta tombada em meio à vegetação, aparentemente posicionada na contramão, com uma mochila presa à garupa. Como a área era de mata fechada e não havia iluminação, o motociclista não foi localizado naquele momento.


Com o amanhecer, os policiais retornaram ao local e encontraram o corpo de Oscar em meio à vegetação. A suspeita é de que ele tenha sido arremessado para fora da pista durante o acidente.


Oscar era integrante do motoclube Abutre's MC Raça em Extinção. O presidente do grupo, conhecido como "Tonelada", lamentou a morte do companheiro. "Ele estava havia quatro meses morando no Estado, era natural de Foz do Iguaçu, no Paraná, mas já era muito querido".

Motoclube do qual Oscar fazia parte prestou homenagem a ele nas redes sociais
Motoclube do qual Oscar fazia parte prestou homenagem a ele nas redes sociais Crédito: Redes Sociais

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