Soldador morre após ser arremessado de moto em acidente em Fundão

Um soldador morreu após ser arremessado da própria motocicleta durante um acidente na ES 124, rodovia que liga Praia Grande a Santa Rosa, em Fundão, na madrugada do último domingo (2). A vítima foi identificada como Oscar Rocha.





Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender à ocorrência, mas, ao chegar ao local, encontrou apenas a motocicleta tombada em meio à vegetação, aparentemente posicionada na contramão, com uma mochila presa à garupa. Como a área era de mata fechada e não havia iluminação, o motociclista não foi localizado naquele momento.





Com o amanhecer, os policiais retornaram ao local e encontraram o corpo de Oscar em meio à vegetação. A suspeita é de que ele tenha sido arremessado para fora da pista durante o acidente.





Oscar era integrante do motoclube Abutre's MC Raça em Extinção. O presidente do grupo, conhecido como "Tonelada", lamentou a morte do companheiro. "Ele estava havia quatro meses morando no Estado, era natural de Foz do Iguaçu, no Paraná, mas já era muito querido".