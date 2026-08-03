AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Em Viana

Viatura da PM, ônibus e carros se envolvem em engavetamento na BR 101

Os motorista contaram que um carro que seguia à frente da viatura freou. Com isso, os demais veículos precisaram reduzir a velocidade e acabaram colidindo. Uma mulher ficou presa às ferragens

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 08:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2026 às 08:16

Um engavetamento envolvendo uma viatura da Polícia Militar, um ônibus e três carros deixou pessoas feridas na noite de domingo (2), na BR 101, na altura do bairo Marcílio de Noronha, em Viana.


Segundo os motoristas envolvidos, um carro que seguia à frente da viatura freou bruscamente. Com isso, os veículos que vinham atrás também precisaram reduzir a velocidade, mas acabaram colidindo entre si. O ônibus, que seguia logo atrás, não conseguiu parar a tempo e no engavetamento e empurrou os demais veículos para a frente.


Uma mulher, que estava no banco do carona de um dos automóveis, ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. A retirada foi feita pelo porta-malas do veículo. Um policial militar também ficou ferido, com uma lesão na mão.


O soldador metalúrgico Cássio Soares, motorista de um dos carros envolvidos, contou que tentou evitar a colisão, mas não conseguiu.


"A gente tentou evitar com uma freada. Foi uma reação que tive para tentar livrar a gente de uma possível morte, tinha crianças no carro. Graças a Deus todo mundo saiu bem", relatou.


O ônibus transportava um grupo de católicos de Afonso Cláudio para Cariacica. Os passageiros retornavam de um evento religioso.


* Com informações da repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta. 

Engavetamento deixou feridos em Viana Vinícius Colini

Veja Também 

Acidente aconteceu no domingo (2), na altura de Jacupemba

Carreta com pedras tomba na BR 101 e deixa motorista ferido em Aracruz

O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini durante Convenção Estadual do PL. Ao seu lado, na mesa, o senador Magno Malta e sua filha Maguinha

A saia justa de Lorenzo Pazolini na convenção do PL

Acidente com viatura da PM, carro e ônibus deixa feridos na BR 101, em Viana

Viatura da PM, ônibus e carros se envolvem em engavetamento na BR 101

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viana BR 101 Acidente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trabalhadores morrem em deslizamento de terra em obra na Cariacica
Crea-ES: corte de 90º em obra onde quatro morreram em Cariacica estava fora das normas
Canto superior esquerdo (maio/2025); canto superior direito (fevereiro/2026); foto inferior (julho/2026)
A volta ao mundo de Arnaldinho Borgo em 365 dias
Imagem de destaque
Crimes sexuais contra crianças e adolescentes: ninguém pode se calar diante da atrocidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados