Viatura da PM, ônibus e carros se envolvem em engavetamento na BR 101

Um engavetamento envolvendo uma viatura da Polícia Militar, um ônibus e três carros deixou pessoas feridas na noite de domingo (2), na BR 101, na altura do bairo Marcílio de Noronha, em Viana.





Segundo os motoristas envolvidos, um carro que seguia à frente da viatura freou bruscamente. Com isso, os veículos que vinham atrás também precisaram reduzir a velocidade, mas acabaram colidindo entre si. O ônibus, que seguia logo atrás, não conseguiu parar a tempo e no engavetamento e empurrou os demais veículos para a frente.





Uma mulher, que estava no banco do carona de um dos automóveis, ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. A retirada foi feita pelo porta-malas do veículo. Um policial militar também ficou ferido, com uma lesão na mão.





O soldador metalúrgico Cássio Soares, motorista de um dos carros envolvidos, contou que tentou evitar a colisão, mas não conseguiu.





"A gente tentou evitar com uma freada. Foi uma reação que tive para tentar livrar a gente de uma possível morte, tinha crianças no carro. Graças a Deus todo mundo saiu bem", relatou.





O ônibus transportava um grupo de católicos de Afonso Cláudio para Cariacica. Os passageiros retornavam de um evento religioso.





* Com informações da repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.