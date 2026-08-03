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Cortina de fumaça suspende aulas e prejudica trânsito em Itapemirim

Segundo a prefeitura, incêndio monitorado desde sexta-feira (31) reduziu a visibilidade em diversos pontos da cidade, incluindo a ES 490

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 09:29

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 ago 2026 às 09:29

As aulas de duas escolas municipais de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, foram suspensas nesta segunda-feira (3) por causa de uma cortina de fumaça que encobriu o município e reduziu a visibilidade em diversos pontos da cidade. Segundo a prefeitura, a fumaça é provocada por um incêndio monitorado desde sexta-feira (31).


Além da suspensão das aulas nas escolas Anacleto Jacinto Ribeiro e Narciso Araújo, ambas localizadas na sede do município, a fumaça comprometeu o tráfego de veículos, principalmente na ES 490, rodovia que liga Itapemirim a Cachoeiro de Itapemirim.

Fumaceiro suspende aulas e causa risco em rodovia em Itapemirim
Fumaceiro suspende aulas e causa risco em rodovia em Itapemirim Redes sociais

De acordo com a prefeitura, o incêndio foi identificado inicialmente pela Defesa Civil por meio do sistema de videomonitoramento, e o Corpo de Bombeiros foi acionado. No domingo (2), as equipes voltaram a ser chamadas para atuar na ocorrência.


Nesta segunda-feira (3), houve um aumento significativo da cortina de fumaça, agravando a redução da visibilidade e impactando a circulação de veículos.


A Prefeitura de Itapemirim informou que segue monitorando a situação em conjunto com os órgãos responsáveis. O Corpo de Bombeiros foi procurado pela reportagem, mas ainda não havia se manifestado até a publicação desta reportagem.

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