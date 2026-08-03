Cortina de fumaça suspende aulas e prejudica trânsito em Itapemirim

As aulas de duas escolas municipais de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, foram suspensas nesta segunda-feira (3) por causa de uma cortina de fumaça que encobriu o município e reduziu a visibilidade em diversos pontos da cidade. Segundo a prefeitura, a fumaça é provocada por um incêndio monitorado desde sexta-feira (31).
Além da suspensão das aulas nas escolas Anacleto Jacinto Ribeiro e Narciso Araújo, ambas localizadas na sede do município, a fumaça comprometeu o tráfego de veículos, principalmente na ES 490, rodovia que liga Itapemirim a Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com a prefeitura, o incêndio foi identificado inicialmente pela Defesa Civil por meio do sistema de videomonitoramento, e o Corpo de Bombeiros foi acionado. No domingo (2), as equipes voltaram a ser chamadas para atuar na ocorrência.
Nesta segunda-feira (3), houve um aumento significativo da cortina de fumaça, agravando a redução da visibilidade e impactando a circulação de veículos.
A Prefeitura de Itapemirim informou que segue monitorando a situação em conjunto com os órgãos responsáveis. O Corpo de Bombeiros foi procurado pela reportagem, mas ainda não havia se manifestado até a publicação desta reportagem.