Cortina de fumaça suspende aulas e prejudica trânsito em Itapemirim

As aulas de duas escolas municipais de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, foram suspensas nesta segunda-feira (3) por causa de uma cortina de fumaça que encobriu o município e reduziu a visibilidade em diversos pontos da cidade. Segundo a prefeitura, a fumaça é provocada por um incêndio monitorado desde sexta-feira (31).





Além da suspensão das aulas nas escolas Anacleto Jacinto Ribeiro e Narciso Araújo, ambas localizadas na sede do município, a fumaça comprometeu o tráfego de veículos, principalmente na ES 490, rodovia que liga Itapemirim a Cachoeiro de Itapemirim.