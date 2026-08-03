O caminho do voto: como funciona urna eletrônica

Da chegada da urna à seção eleitoral até a divulgação do resultado, o voto passa por uma série de etapas que envolvem conferências, registros, auditorias e mecanismos de fiscalização.





O processo foi desenvolvido para garantir a integridade da votação, preservar o sigilo do eleitor e permitir que o resultado seja acompanhado por partidos, órgãos de controle e pela própria sociedade, explica o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Danilo Marchiori.





Assista ao vídeo acima e entenda como funciona o caminho do voto. Veja quais são os principais mecanismos de segurança adotados pela Justiça Eleitoral.