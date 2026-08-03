Unidade Popular lança candidatos ao governo do ES e a deputados federais

Com diretório estadual fundado neste ano, o partido Unidade Popular pelo Socialismo (UP) oficializou, em convenção realizada neste domingo (2) no centro de Vitória, as primeiras candidaturas da sigla no Espírito Santo para as Eleições 2026. O partido concorrerá ao governo do Estado e a vagas na Câmara dos Deputados.





Para disputar o comando do Executivo estadual, foi lançado o nome de Rafael Demuner, servidor público técnico-administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), coordenador estadual e nacional do Movimento Luta de Classes e atuante na luta sindical, “em defesa dos serviços públicos, dos direitos dos trabalhadores e da soberania nacional”.





Segundo o UP, a candidatura expressa o compromisso do partido “com uma alternativa política construída a partir das lutas sociais pelo enfrentamento à exploração promovida pelas elites capixabas”.