Unidade Popular lança candidatos ao governo do ES e a deputados federais

Com diretório estadual fundado neste ano, o partido Unidade Popular pelo Socialismo (UP) oficializou, em convenção realizada neste domingo (2) no centro de Vitória, as primeiras candidaturas da sigla no Espírito Santo para as Eleições 2026. O partido concorrerá ao governo do Estado e a vagas na Câmara dos Deputados.
Para disputar o comando do Executivo estadual, foi lançado o nome de Rafael Demuner, servidor público técnico-administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), coordenador estadual e nacional do Movimento Luta de Classes e atuante na luta sindical, “em defesa dos serviços públicos, dos direitos dos trabalhadores e da soberania nacional”.
Segundo o UP, a candidatura expressa o compromisso do partido “com uma alternativa política construída a partir das lutas sociais pelo enfrentamento à exploração promovida pelas elites capixabas”.
O candidato será acompanhado por Dionary Sarmento, que concorrerá à vaga de vice-governadora. Primeira filiada da sigla no Estado, ela integra o Comitê de Ética do diretório estadual do partido e é apontada como “militante comunista” há décadas, tendo sido presa política durante a ditadura militar.
Conforme o UP, Dionary “representa uma trajetória histórica de resistência e compromisso com a luta socialista”.
Já para a Câmara dos Deputados, foram homologadas duas candidaturas. Não foram lançados nomes para concorrer a cadeiras no Senado e na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).
Ainda durante a reunião partidária, foi reforçado o compromisso da sigla com o programa nacional do partido, que vai disputar a Presidência e Vice-Presidência do país com Samara Martins e Raquel Bricio.
Em nota, o UP afirmou que as eleições deste ano “serão uma oportunidade de fortalecer a organização no estado e apresentar aos capixabas uma alternativa política socialista e radical, contribuindo com o fortalecimento das lutas nas ruas e nos movimentos sociais também organizados no partido”.
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