AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Unidade Popular lança candidatos ao governo do ES e a deputados federais

Partido homologou as primeiras candidaturas da sigla no Estado em convenção realizada no domingo (2), em Vitória

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 09:50

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

03 ago 2026 às 09:50
UP oficializou quatro candidaturas para as Eleições 2026, no domingo (2).
UP oficializou quatro candidaturas para as Eleições 2026, no domingo (2). Divulgação/UP

Com diretório estadual fundado neste ano, o partido Unidade Popular pelo Socialismo (UP) oficializou, em convenção realizada neste domingo (2) no centro de Vitória, as primeiras candidaturas da sigla no Espírito Santo para as Eleições 2026. O partido concorrerá ao governo do Estado e a vagas na Câmara dos Deputados.


Para disputar o comando do Executivo estadual, foi lançado o nome de Rafael Demuner, servidor público técnico-administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), coordenador estadual e nacional do Movimento Luta de Classes e atuante na luta sindical, “em defesa dos serviços públicos, dos direitos dos trabalhadores e da soberania nacional”.


Segundo o UP, a candidatura expressa o compromisso do partido “com uma alternativa política construída a partir das lutas sociais pelo enfrentamento à exploração promovida pelas elites capixabas”.

Veja também 

Professora Valdirene e Helder Salomão

Helder Salomão: "Serei a grande surpresa destas eleições"

O candidato será acompanhado por Dionary Sarmento, que concorrerá à vaga de vice-governadora. Primeira filiada da sigla no Estado, ela integra o Comitê de Ética do diretório estadual do partido e é apontada como “militante comunista” há décadas, tendo sido presa política durante a ditadura militar.


Conforme o UP, Dionary “representa uma trajetória histórica de resistência e compromisso com a luta socialista”.


Já para a Câmara dos Deputados, foram homologadas duas candidaturas. Não foram lançados nomes para concorrer a cadeiras no Senado e na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).


Ainda durante a reunião partidária, foi reforçado o compromisso da sigla com o programa nacional do partido, que vai disputar a Presidência e Vice-Presidência do país com Samara Martins e Raquel Bricio.


Em nota, o UP afirmou que as eleições deste ano “serão uma oportunidade de fortalecer a organização no estado e apresentar aos capixabas uma alternativa política socialista e radical, contribuindo com o fortalecimento das lutas nas ruas e nos movimentos sociais também organizados no partido”.

Leia mais sobre Eleições no ES

O caminho do voto: como funciona urna eletrônica

Unidade Popular lança candidatos ao governo do ES e a deputados federais

A saia justa de Lorenzo Pazolini na convenção do PL

A volta ao mundo de Arnaldinho Borgo em 365 dias

PSol confirma apoio a Helder ao governo do ES e oficializa candidatos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Eleicões 2026 Eleições Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como crise migratória da Espanha gerou tempestade política — e foi alimentada pelas redes sociais
Imagem de destaque
Idoso é espancado por grupo em Boa Esperança e um suspeito é preso
Imagem de destaque
ES tem mais de 4.620 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (3)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados