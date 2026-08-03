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Projeto de R$ 13 milhões

Veja como vai ficar principal avenida de Bairro de Fátima, na Serra

Avenida José Rato terá novo asfalto, ciclovia, calçadas e reforço da sinalização em cerca de dois quilômetros. Obra já foi iniciada e deve durar 180 dias

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 11:04

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

03 ago 2026 às 11:04
Obras na Avenida José Rato, no Bairro de Fátima, na Serra
Obras na Avenida José Rato, no Bairro de Fátima, na Serra Fernando Madeira

A Avenida José Moreira Martins Rato, no Bairro de Fátima, na Serra, passa por obras de revitalização. Com investimento superior a R$ 13 milhões, o projeto prevê novo pavimento, implantação de ciclovia, melhorias nas calçadas e reforço da sinalização viária.


As intervenções começaram na última quarta-feira (22) e são executadas gradualmente, por trechos. Nesta etapa inicial, os trabalhos se concentram nas proximidades do trecho final da Rua Rio Amazonas.


As imagens a seguir mostram como a avenida é atualmente e como deverá ficar após a conclusão das obras.

Situação atual da Avenida José Moreira Martins Rato

Projeção de como a avenida deverá ficar após a conclusão das obras:

O que vai mudar 

O projeto contempla o recapeamento de aproximadamente dois quilômetros da Avenida José Moreira Martins Rato. Os serviços incluem fresagem do pavimento existente, recuperação dos trechos desgastados e aplicação de uma nova camada de asfalto.


Também está prevista a implantação de uma ciclovia ao longo da via, além de melhorias nas calçadas com adequações de acessibilidade e reforço da sinalização horizontal e vertical.


Segundo a Secretaria de Obras da Serra (Seob), todas as árvores existentes no canteiro central serão preservadas durante a execução dos trabalhos, conforme o Plano de Arborização do município.

Obra já está em andamento

A estimativa é que a obra seja concluída em até 180 dias. Durante esse período, o trânsito terá desvios parciais, redução temporária de faixas e interdições em alguns trechos para a circulação de máquinas e equipes.


De acordo com a prefeitura, as intervenções serão realizadas conforme o avanço da execução e não haverá alterações nas linhas de ônibus que atendem à região.


Ainda segundo a Seob, a revitalização tem como objetivo melhorar as condições de trafegabilidade, ampliar a segurança viária e incentivar o uso da bicicleta como alternativa de deslocamento.

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