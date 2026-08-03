Veja como vai ficar principal avenida de Bairro de Fátima, na Serra

A Avenida José Moreira Martins Rato, no Bairro de Fátima, na Serra, passa por obras de revitalização. Com investimento superior a R$ 13 milhões, o projeto prevê novo pavimento, implantação de ciclovia, melhorias nas calçadas e reforço da sinalização viária.





As intervenções começaram na última quarta-feira (22) e são executadas gradualmente, por trechos. Nesta etapa inicial, os trabalhos se concentram nas proximidades do trecho final da Rua Rio Amazonas.





As imagens a seguir mostram como a avenida é atualmente e como deverá ficar após a conclusão das obras.