Veja como vai ficar principal avenida de Bairro de Fátima, na Serra

A Avenida José Moreira Martins Rato, no Bairro de Fátima, na Serra, passa por obras de revitalização. Com investimento superior a R$ 13 milhões, o projeto prevê novo pavimento, implantação de ciclovia, melhorias nas calçadas e reforço da sinalização viária.
As intervenções começaram na última quarta-feira (22) e são executadas gradualmente, por trechos. Nesta etapa inicial, os trabalhos se concentram nas proximidades do trecho final da Rua Rio Amazonas.
As imagens a seguir mostram como a avenida é atualmente e como deverá ficar após a conclusão das obras.
Situação atual da Avenida José Moreira Martins Rato
Projeção de como a avenida deverá ficar após a conclusão das obras:
O projeto contempla o recapeamento de aproximadamente dois quilômetros da Avenida José Moreira Martins Rato. Os serviços incluem fresagem do pavimento existente, recuperação dos trechos desgastados e aplicação de uma nova camada de asfalto.
Também está prevista a implantação de uma ciclovia ao longo da via, além de melhorias nas calçadas com adequações de acessibilidade e reforço da sinalização horizontal e vertical.
Segundo a Secretaria de Obras da Serra (Seob), todas as árvores existentes no canteiro central serão preservadas durante a execução dos trabalhos, conforme o Plano de Arborização do município.
A estimativa é que a obra seja concluída em até 180 dias. Durante esse período, o trânsito terá desvios parciais, redução temporária de faixas e interdições em alguns trechos para a circulação de máquinas e equipes.
De acordo com a prefeitura, as intervenções serão realizadas conforme o avanço da execução e não haverá alterações nas linhas de ônibus que atendem à região.
Ainda segundo a Seob, a revitalização tem como objetivo melhorar as condições de trafegabilidade, ampliar a segurança viária e incentivar o uso da bicicleta como alternativa de deslocamento.