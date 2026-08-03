Moradora em situação de rua de Vitória é maquiada pela primeira vez aos 59 anos

Aos 59 anos, Sandra sente na pele o batom, o blush, o lápis de olho, a máscara de cílios. Cada camada é acolhida com animação. O sorriso não esconde a ansiedade de se ver. “Mas ela só quer olhar no espelho depois de terminar”, conta Adryenne Miguel, maquiadora responsável pela transformação.





E essa transformação não ficará apenas na memória de Sandra e de suas colegas. A Oficina Mulher de Valor, oferecida às mulheres acolhidas pelo Abrigo 1, tem como principal objetivo incentivar o protagonismo feminino, valorizando a beleza e, também, a força de ser mulher. Parte desse fortalecimento da autoestima vem com as fotos que Kamylla Prates tirou das moradoras durante a realização da oficina, como registro dessas mudanças.