Canal de Camburi: confira as novidades para o novo trecho da orla

A segunda fase da urbanização do Canal de Camburi prevê a ampliação do espaço de lazer e circulação já implementado na região, com a extensão do calçadão até Andorinhas e a criação de uma ligação entre bairros por meio de estruturas voltadas para pedestres e ciclistas.





O edital da nova etapa, com investimento estimado em R$ 122 milhões, foi lançado pela Prefeitura de Vitória neste domingo (2). A expectativa é que as obras sejam concluídas até o fim de 2027.





A intervenção é uma continuidade do projeto iniciado no primeiro trecho do canal e prevê a conexão entre Jardim da Penha e Andorinhas, incorporando novos equipamentos de mobilidade, convivência e acessibilidade. Segundo a prefeita de Vitória, Cris Samorini, essa fase é considerada necessária para ampliar a integração do projeto de urbanização da orla.