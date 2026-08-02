Canal de Camburi: confira as novidades para o novo trecho da orla

A segunda fase da urbanização do Canal de Camburi prevê a ampliação do espaço de lazer e circulação já implementado na região, com a extensão do calçadão até Andorinhas e a criação de uma ligação entre bairros por meio de estruturas voltadas para pedestres e ciclistas.
O edital da nova etapa, com investimento estimado em R$ 122 milhões, foi lançado pela Prefeitura de Vitória neste domingo (2). A expectativa é que as obras sejam concluídas até o fim de 2027.
A intervenção é uma continuidade do projeto iniciado no primeiro trecho do canal e prevê a conexão entre Jardim da Penha e Andorinhas, incorporando novos equipamentos de mobilidade, convivência e acessibilidade. Segundo a prefeita de Vitória, Cris Samorini, essa fase é considerada necessária para ampliar a integração do projeto de urbanização da orla.
Essa segunda fase é fundamental para dar conexão ao projeto. Com esse complexo teremos uma ligação da orla de São Pedro até Camburi
Cris Samorini, prefeita de Vitória
Cris Samorini explicou que a intenção da administração municipal é evitar uma interrupção entre o fim das obras da primeira fase e o início da segunda. Segundo ela, após os trâmites da licitação, estimados em três a quatro meses, a expectativa é iniciar a execução da nova fase e concluir as intervenções até o final de 2027.
A segunda etapa contempla a continuidade do calçadão existente e a implantação de estruturas para circulação de pedestres e ciclistas. Entre os equipamentos planejados, estão áreas de convivência, iluminação em LED, sistemas de monitoramento por câmeras e estruturas de acessibilidade.
Também está prevista a instalação de um novo quiosque em Jardim da Penha, além de escadas de acesso na Ponte Ayrton Senna, que conecta Jardim da Penha e Praia do Canto.
De acordo com Samorini, o projeto foi pensado dentro de uma proposta de ampliar a chamada micromobilidade, com alternativas de deslocamento para trajetos realizados a pé ou de bicicleta.
Estamos criando uma micromobilidade, para pedestres e ciclistas. Isso gera impacto até no trânsito, com mais pessoas escolhendo outras vias e formas de se deslocar
Cris Samorini, prefeita de Vitória
Além da estrutura física, a prefeitura afirma que a nova etapa terá recursos voltados para segurança e uso contínuo da área, como iluminação e monitoramento.
A experiência da primeira fase, relata a prefeita, mostrou uma maior utilização do espaço por moradores e visitantes, com a população ocupando espaços que, outrora, eram evitados por questões de insegurança. Um exemplo dessa guinada é o novo espaço de lazer que está sendo finalizado próximo à Ponte da Passagem.
Vimos uma ocupação surpreendente de famílias e turistas. A área ganhou vida novamente. Queremos oferecer uma conexão com as águas e a natureza. Quando vivemos e usamos, queremos preservar
Cris Samorini, prefeita de Vitória