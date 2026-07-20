Segunda etapa das obras no Canal de Camburi começa em 2027

A segunda etapa das obras de reurbanização do Canal de Camburi será iniciada em 2027. O edital para contratação da empresa que ficará responsável pela execução do projeto foi recém divulgado pela Prefeitura de Vitória, durante a inauguração parcial da primeira etapa.
“Devemos realizar a contratação da empresa (que fará a segunda fase) ainda neste ano, ou no começo do ano que vem”, explica o secretário de obras, Gustavo Perin. O investimento da nova fase será de R$ 121.899.150,82.
O novo trecho vai integrar duas obras: a recém inaugurada, que vai da Ponte de Camburi até a Rua Moacir Strauch (Praia do Canto), com a que está em andamento nas orlas de Andorinhas e Pontal em Camburi, incluindo a área da Ponte da Passagem.
Como a previsão da segunda fase do Canal de Camburi é de 720 dias de execução das obras, o Projeto Vitória de Frente para o Mar, que liga Camburi à São Pedro pela orla do mangue, deve ser concluído somente em 2029.
Inauguração parcial
A primeira fase do Canal de Camburi reurbanizado inclui deque, atracadouros, flutuantes, bancos, jardineiras e guarda-capo, com investimento de quase R$ 220 milhões dos R$ 350 milhões previstos para executar todo o projeto.
A proposta prevê infraestrutura de 3,3 quilômetros de passeio público, sendo que pouco mais de 1 quilômetro foi entregue neste sábado (18). Da primeira fase, ainda faltam construir duas edificações de uso comercial e uma peixaria, além da passarela de pedestres que vai conectar as duas margens, ligando Pontal de Camburi com Santa Luiza.
Segundo a prefeitura, essa urbanização foi planejada para estimular os deslocamentos sustentáveis e ampliar a integração entre os bairros atendidos. A proposta também busca aproximar a população do Canal de Camburi e do Rio Santa Maria, criando novos locais de permanência e contemplação em uma área estratégica da cidade.
A obra prioriza o passeio público com equipamentos de lazer. Na margem norte, além da calçada de pedestres, serão implantadas uma praça de eventos e uma arquibancada, além de um grande deque para uso compartilhado de bikes. Outras obras que ainda fazem da primeira etapa seguem em execução, segundo a prefeitura.
E uma curiosidade do projeto: está previsto o plantio de mais de 9 mil mudas de plantas por todo o percurso. Entre herbáceas, arbustos e árvores estão previstas espécies como algodoeiro, abaneiro-da-praia, abricó-da-praia, bem-me-quer colorida, vedélia e grama-amendoim.