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Intervalo

Segunda etapa das obras no Canal de Camburi começa em 2027

Edital para contratar empresa que fará a reurbanização do canal até Andorinhas e Pontal de Camburi foi lançado pela prefeitura durante a inauguração parcial da primeira etapa

Publicado em 20 de Julho de 2026 às 16:51

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

20 jul 2026 às 16:51

A segunda etapa das obras de reurbanização do Canal de Camburi será iniciada em 2027. O edital para contratação da empresa que ficará responsável pela execução do projeto foi recém divulgado pela Prefeitura de Vitória, durante a inauguração parcial da primeira etapa. 


“Devemos realizar a contratação da empresa (que fará a segunda fase) ainda neste ano, ou no começo do ano que vem”, explica o secretário de obras, Gustavo Perin. O investimento da nova fase será de R$ 121.899.150,82.

Parte da nova orla do Canal de Camburi, na Praia do Canto, foi inaugurada
Parte da nova orla do Canal de Camburi, na Praia do Canto, foi inaugurada neste sábado (18) Fernando Madeira

O novo trecho vai integrar duas obras: a recém inaugurada, que vai da Ponte de Camburi até a Rua Moacir Strauch (Praia do Canto), com a que está em andamento nas orlas de Andorinhas e Pontal em Camburi, incluindo a área da Ponte da Passagem.


Como a previsão da segunda fase do Canal de Camburi é de 720 dias de execução das obras, o Projeto Vitória de Frente para o Mar, que liga Camburi à São Pedro pela orla do mangue, deve ser concluído somente em 2029.

Inauguração parcial

A primeira fase do Canal de Camburi reurbanizado inclui deque, atracadouros, flutuantes, bancos, jardineiras e guarda-capo, com investimento de quase R$ 220 milhões dos R$ 350 milhões previstos para executar todo o projeto.


A proposta prevê infraestrutura de 3,3 quilômetros de passeio público, sendo que pouco mais de 1 quilômetro foi entregue neste sábado (18). Da primeira fase, ainda faltam construir duas edificações de uso comercial e uma peixaria, além da passarela de pedestres que vai conectar as duas margens, ligando Pontal de Camburi com Santa Luiza.


Segundo a prefeitura, essa urbanização foi planejada para estimular os deslocamentos sustentáveis e ampliar a integração entre os bairros atendidos. A proposta também busca aproximar a população do Canal de Camburi e do Rio Santa Maria, criando novos locais de permanência e contemplação em uma área estratégica da cidade.

Parte da nova orla do Canal de Camburi, na Praia do Canto, foi inaugurada
O novo espaço criado no Canal de Camburi virou área de lazer para moradores e turistas. Fernando Madeira

A obra prioriza o passeio público com equipamentos de lazer. Na margem norte, além da calçada de pedestres, serão implantadas uma praça de eventos e uma arquibancada, além de um grande deque para uso compartilhado de bikes. Outras obras que ainda fazem da primeira etapa seguem em execução, segundo a prefeitura. 


E uma curiosidade do projeto: está previsto o plantio de mais de 9 mil mudas de plantas por todo o percurso. Entre herbáceas, arbustos e árvores estão previstas espécies como algodoeiro, abaneiro-da-praia, abricó-da-praia, bem-me-quer colorida, vedélia e grama-amendoim.

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