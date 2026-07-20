Segunda etapa das obras no Canal de Camburi começa em 2027

A segunda etapa das obras de reurbanização do Canal de Camburi será iniciada em 2027. O edital para contratação da empresa que ficará responsável pela execução do projeto foi recém divulgado pela Prefeitura de Vitória, durante a inauguração parcial da primeira etapa.





“Devemos realizar a contratação da empresa (que fará a segunda fase) ainda neste ano, ou no começo do ano que vem”, explica o secretário de obras, Gustavo Perin. O investimento da nova fase será de R$ 121.899.150,82.