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Orgulho

Capixabas conquistam pódio em etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding

Maylla Venturin foi a grande campeã da disputa, realizada em Pontal do Paraná (PR).

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 11:35

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

21 jul 2026 às 11:35
Capixabas conquistam pódio em etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding
Divulgação/@cbrasb

O bodyboarding do Espírito Santo dominou o pódio na terceira etapa do Campeonato Brasileiro da modalidade, encerrada neste domingo (19), no Balneário Ipanema, em Pontal do Paraná (PR). Maylla Venturin conquistou a medalha de ouro, seguida por Maíra Viana. com a prata. Já Luna Hardman, empatada com a paulista Amaya Takei, terminou com o bronze, consolidando a hegemonia do estado na disputa da categoria Profissional Feminina.


Na grande final da competição, Maylla Venturin superou Maíra Viana em uma disputa estratégica, ao largar em vantagem e tirar nota 6 logo na onda de abertura e, a partir desse momento, gerenciar a bateria com precisão tática para assegurar a vitória. 


Mesmo com a derrota na decisão da etapa do Paraná, Maíra Viana assumiu a liderança no ranking do Circuito Brasileiro, seguida por Luna Hardman, na segunda colocação, e pela própria Maylla Venturin, empatada na terceira posição com a cearense Dalete Moucinho. Além disso, os resultados das capixabas valeram pontos na disputa por uma das duas vagas nos Jogos Pan-Americanos. 


"Toda honra e glória a Deus por me permitir viver mais esse momento. Foi uma final muito difícil, com ondas pequenas e água gelada, mas consegui fazer uma boa escolha logo no início e iniciar a bateria. Estou muito feliz com essa vitória", comemorou a campeã Maylla Venturin.


A caminhada até o pódio teve duelos intensos entre as próprias capixabas. Na semifinal, Luna Hardman somou 10,60 pontos, mas acabou superada por Maíra Viana, que fez 12,10. Mesmo sem ir à decisão, a jovem bodyboarder contou com a torcida especial de sua mãe, a pentacampeã mundial Neymara Carvalho, que também competiu e encerrou sua participação nas quartas de final.


Após as emoções no Paraná, todas as atenções se voltam para a última etapa do Campeonato Brasileiro de 2026, que será realizada na Praia de Geribá, em Búzios, no Rio de Janeiro, entre os dias 26 e 29 de novembro, quando a Confederação Brasileira de Bodyboarding (CBRASB) fechará o calendário da temporada e coroará os campeões do ano.

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