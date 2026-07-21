Arrascaeta é relacionado e pode voltar a jogar pelo Flamengo após 3 meses

A última vez em que o uruguaio atuou foi no dia 29 de abril, contra o Estudiantes, na Argentina, pela Libertadores. Naquela partida, ele sofreu uma fratura na clavícula direita e iniciou seu "inferno-astral". No dia seguinte, desembarcou no Rio de Janeiro e foi direto para a mesa de cirurgia acelerar sua recuperação. O jogador se dedicou em até três períodos e conseguiu ser convocado para a Copa do Mundo. Porém, já com a seleção do Uruguai, as coisas não saíram como desejado.





O meia sofreu uma lesão na panturrilha direita que o impediu de entrar em campo no Mundial. Nos dois primeiros jogos da fase de grupos, sequer ficou no banco. Já na terceira rodada, assistiu na reserva sua seleção ser derrotada por 1 a 0 para a Espanha e acabar eliminada precocemente. A lesão muscular gerou críticas por parte do Flamengo, que acusou o Uruguai de não seguir os protocolos indicados pelos médicos rubro-negros. Então técnico da seleção, Marcelo Bielsa rebateu o clube da Gávea em entrevista coletiva.