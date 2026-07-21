AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Futebol
  • Arrascaeta é relacionado e pode voltar a jogar pelo Flamengo após 3 meses
Retorno previsto

Arrascaeta é relacionado e pode voltar a jogar pelo Flamengo após 3 meses

Última vez em que o uruguaio atuou foi no dia 29 de abril, contra o Estudiantes, na Argentina, pela Libertadores

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 15:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jul 2026 às 15:35
Arrascaeta e Léo Ortiz treinaram separados do elenco no Flamengo
Arrascaeta e Léo Ortiz treinaram separados do elenco no Flamengo Adriano Fontes / Flamengo

Arrascaeta está recuperado de suas lesões e foi relacionado pelo Flamengo para a partida desta quarta-feira (22), contra a Chapecoense, na Arena Condá (SC), pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, tem a chance de voltar a atuar após três meses.

Não conseguiu atuar na Copa

A última vez em que o uruguaio atuou foi no dia 29 de abril, contra o Estudiantes, na Argentina, pela Libertadores. Naquela partida, ele sofreu uma fratura na clavícula direita e iniciou seu "inferno-astral". No dia seguinte, desembarcou no Rio de Janeiro e foi direto para a mesa de cirurgia acelerar sua recuperação. O jogador se dedicou em até três períodos e conseguiu ser convocado para a Copa do Mundo. Porém, já com a seleção do Uruguai, as coisas não saíram como desejado.


O meia sofreu uma lesão na panturrilha direita que o impediu de entrar em campo no Mundial. Nos dois primeiros jogos da fase de grupos, sequer ficou no banco. Já na terceira rodada, assistiu na reserva sua seleção ser derrotada por 1 a 0 para a Espanha e acabar eliminada precocemente. A lesão muscular gerou críticas por parte do Flamengo, que acusou o Uruguai de não seguir os protocolos indicados pelos médicos rubro-negros. Então técnico da seleção, Marcelo Bielsa rebateu o clube da Gávea em entrevista coletiva.

Flamengo terá cinco desfalques

A volta de Arrascaeta foi uma grande novidade, mas nem tudo são boas notícias para o Flamengo. O técnico Leonardo Jardim terá cinco desfalques contra a Chapecoense. Lucas Paquetá e Léo Ortiz, que já estavam lesionados, seguem em recuperação. 


Já Luiz Araújo sofreu uma lesão no amistoso de sexta passada contra o Olímpia, e se tornou o novo problema no departamento médico.Além disso, De la Cruz foi poupado por não atuar em gramado sintético. Já Carrascal cumpre suspensão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maratona Reis Magos 2025
Meia Maratona dos Reis Magos abre inscrições para terceira edição com R$ 12 mil em premiação
Atendimento do Hospital Geral pode ser comprometido por falta de bolsas de sangue.
Estoque de sangue em nível crítico leva HGL a pedir doações em Linhares
Imagem de destaque
Número de incêndios em vegetação cresce 334% no ES em junho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados