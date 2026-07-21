Entidades lamentam incêndio que destruiu arquivo do TJES

Segundo Maria Célia, o sindicato vai aguardar a conclusão da perícia sobre as causas do incêndio. Ela lembrou que a entidade já havia denunciado as condições do arquivo, como mostrou reportagem publicada por A Gazeta em outubro de 2025.





Imagens divulgadas pelo Sindijudiciários mostraram o arquivo do Tribunal de Justiça em condições precárias, com mofo e um amontoado de processos. Até um princípio de incêndio foi registrado pelos servidores do local em julho de 2024.





A presidente do sindicato afirmou que as denúncias realizadas pelo sindicato há um ano e meio estão sendo ouvidas pela atual gestão do TJES. “O Tribunal de Justiça tem feito um trabalho de reconstrução nos locais que a gente vem denunciando. E a gente agradece porque o sindicato tem sido ouvido. Onde a gente denuncia, o tribunal vai lá, faz as ponderações e inicia as obras”, explicou a presidente do Sindijudiciários.