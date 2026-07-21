Imagens de drone mostram destruição do galpão do Arquivo Geral do TJES

O galpão do Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, foi totalmente destruído pelo incêndio de grandes proporções registrado na manhã desta terça-feira (21). A informação foi confirmada pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, durante entrevista ao vivo ao telejornal Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta.





“O incêndio está confinado, não há possibilidade de propagação para outro galpão, mas a informação preliminar é de que o galpão foi todo destruído. Mais à frente, por meio da perícia, vamos ter noção do que realmente se deu”, afirmou o comandante.





A capitão Aline Oliveira, do Corpo de Bombeiros, que acompanha a ocorrência, também falou ao vivo à rádio CBN Vitória. Segundo ela, mais de 20 militares atuam no combate às chamas. "Infelizmente, não sobrou nada. Como era um material extremamente inflamável, não houve tempo para evitar a destruição".





Imagens de drone registradas pelo cinegrafista Rodrigo Gomes, da TV Gazeta, mostram a dimensão dos danos (veja acima). O teto do galpão desabou e todo o interior da estrutura ficou destruído pelas chamas.