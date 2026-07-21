Influencer Lito Sousa com câncer de próstata: entenda sinais e tratamento

O influenciador e especialista em aviação Lito Sousa, de 59 anos, revelou que foi diagnosticado com câncer de próstata. Conhecido pelo canal Aviões e Música, ele contou que a doença foi descoberta após alterações em exames de rotina e que passará por uma cirurgia, já que o tumor ainda está restrito à próstata.





"Eu sempre me cuidei e faço exames de rotina, inclusive aquele que muitos homens se negam a fazer. E, mesmo fazendo check-up de rotina, não foi possível identificar antes o que eu descobri recentemente", disse.





Os exames confirmaram um adenocarcinoma de próstata de agressividade intermediária. Como o tumor ainda está restrito ao órgão, o tratamento indicado foi a cirurgia, cenário que oferece elevadas chances de cura.





De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), podem surgir cerca de 71 mil casos de câncer de próstata no Brasil este ano. Com o diagnóstico precoce, as chances de cura são de mais de 90%, o que reforça a necessidade dos exames de rotina. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), 17.587 homens morreram em decorrência da doença em 2024, o equivalente a 48 mortes por dia.





A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino, do tamanho aproximado de uma noz, localizada abaixo da bexiga e à frente do reto. Ela envolve a parte inicial da uretra (canal por onde passa a urina e o espermatozóide) e sua principal função é produzir parte do sêmen.





“A doença ocorre quando as células da próstata começam a se multiplicar de forma descontrolada, formando um tumor — na grande maioria das vezes, um adenocarcinoma”, afirma o urologista Alvaro Alexandre Dias Bosco, urologista do IBCC Oncologia.





Em muitos homens, o câncer de próstata cresce de forma lenta e pode não representar uma ameaça significativa à vida. Em outros, pode ser agressivo, invadindo estruturas próximas (como vesículas seminais e bexiga) ou indo para locais distantes (linfonodos, ossos, pulmões, fígado e cérebro), configurando as metástases.





“O maior desafio é que, na fase inicial, o câncer de próstata costuma ser silencioso, sem sintomas específicos. Por isso os exames de rotina são cruciais. Quando aparecem, os sintomas costumam ser urinários — e muitas vezes se devem a doenças benignas, como a Hiperplasia Prostática Benigna (HPB)”, comenta o médico.