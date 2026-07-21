Influencer Lito Sousa com câncer de próstata: entenda sinais e tratamento

O influenciador e especialista em aviação Lito Sousa, de 59 anos, revelou que foi diagnosticado com câncer de próstata. Conhecido pelo canal Aviões e Música, ele contou que a doença foi descoberta após alterações em exames de rotina e que passará por uma cirurgia, já que o tumor ainda está restrito à próstata.
"Eu sempre me cuidei e faço exames de rotina, inclusive aquele que muitos homens se negam a fazer. E, mesmo fazendo check-up de rotina, não foi possível identificar antes o que eu descobri recentemente", disse.
Os exames confirmaram um adenocarcinoma de próstata de agressividade intermediária. Como o tumor ainda está restrito ao órgão, o tratamento indicado foi a cirurgia, cenário que oferece elevadas chances de cura.
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), podem surgir cerca de 71 mil casos de câncer de próstata no Brasil este ano. Com o diagnóstico precoce, as chances de cura são de mais de 90%, o que reforça a necessidade dos exames de rotina. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), 17.587 homens morreram em decorrência da doença em 2024, o equivalente a 48 mortes por dia.
A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino, do tamanho aproximado de uma noz, localizada abaixo da bexiga e à frente do reto. Ela envolve a parte inicial da uretra (canal por onde passa a urina e o espermatozóide) e sua principal função é produzir parte do sêmen.
“A doença ocorre quando as células da próstata começam a se multiplicar de forma descontrolada, formando um tumor — na grande maioria das vezes, um adenocarcinoma”, afirma o urologista Alvaro Alexandre Dias Bosco, urologista do IBCC Oncologia.
Em muitos homens, o câncer de próstata cresce de forma lenta e pode não representar uma ameaça significativa à vida. Em outros, pode ser agressivo, invadindo estruturas próximas (como vesículas seminais e bexiga) ou indo para locais distantes (linfonodos, ossos, pulmões, fígado e cérebro), configurando as metástases.
“O maior desafio é que, na fase inicial, o câncer de próstata costuma ser silencioso, sem sintomas específicos. Por isso os exames de rotina são cruciais. Quando aparecem, os sintomas costumam ser urinários — e muitas vezes se devem a doenças benignas, como a Hiperplasia Prostática Benigna (HPB)”, comenta o médico.
Sinais de alerta mais comuns
Dificuldade para urinar (demora para começar ou terminar);
Jato urinário fraco ou diminuído;
Necessidade de urinar com mais frequência, especialmente à noite (noctúria);
Sangue na urina ou no sêmen (menos comum);
Dor ao urinar ou ao ejacular;
Em casos avançados: dores ósseas (bacia, coluna, quadris), fraqueza ou dormência nas pernas.
Um dos exames que auxiliam na detecção precoce é o PSA, exame de sangue que mede uma proteína produzida pelas células da próstata e que, originalmente, têm a função de liquefação do sêmen. “PSA elevado não significa, por si só, câncer — pode subir por HPB, inflamações ou infecções. O urologista avalia o PSA em conjunto com idade, histórico familiar e exame físico para decidir os próximos passos”, explica o médico.
Outro exame importante é o toque retal, rápido e simples, realizado no consultório. Ele permite avaliar tamanho, forma e consistência da próstata, podendo detectar alterações que o PSA não capta (como tumores que liberam pouco PSA). Por isso, os exames se complementam.
O maior estudo do mundo sobre rastreamento com PSA, o ERSPC (European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer), publicou recentemente o seguimento de 23 anos. Resultado: 13% menos mortes por câncer de próstata no grupo rastreado em comparação ao não rastreado (razão de taxas 0,87; IC 95% 0,80–0,95). Em termos absolutos, isso equivale a 22 óbitos a menos por câncer a cada 10.000 homens submetidos ao rastreio ao longo do período — e com melhora do balanço benefício–risco ao longo do tempo.
Em análises anteriores do mesmo ensaio (até 16 anos), a redução relativa de mortalidade já era de cerca de 20%, e o benefício absoluto cresceu com o seguimento prolongado — reforçando que o impacto do rastreio aparece sobretudo no longo prazo.
Rastrear de forma informada e personalizada (considerando idade, comorbidades e preferência do paciente) salva vidas e hoje tende a causar menos danos desnecessários do que no passado
Alvaro Alexandre Dias Bosco Urologista
O médico também sinaliza quando é necessário procurar o urologista: homens a partir de 50 anos devem conversar com o médico sobre rastreio com PSA + toque retal e a frequência dos exames. E homens negros e/ou com histórico familiar de câncer de próstata devem iniciar essa conversa aos 45 anos.
O tratamento dessa neoplasia depende do estágio do tumor, da idade e das condições clínicas do paciente. Em casos iniciais e de baixo risco, pode-se optar pela vigilância ativa - monitoramento rigoroso com exames periódicos -, evitando intervenções imediatas.
Quando há indicação terapêutica, as principais opções incluem cirurgia (prostatectomia radical), radioterapia, braquiterapia, terapia hormonal (para bloquear a testosterona, que estimula o crescimento do tumor) e, em casos mais avançados, a quimioterapia. Avanços recentes em terapias-alvo e medicamentos hormonais de nova geração têm ampliado a sobrevida e melhorado a qualidade de vida dos pacientes.